NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 13.369 Pkt - Cancom unter Druck

FRANKFURT (Dow Jones)Von einem extrem hohen Umsatz berichtete ein Händler von Lang & Schwarz, wobei sich Käufe und Verkäufe die Waage hielten. Insgesamt ging es im Gleichklang mit den US-Börsen nach oben, nachdem die Zeichen in Nahost auf Entspannung stehen. Für Cancom ging es 2,7 Prozent abwärts, nachdem der Vorstandsvorsitzende vorzeitig seinen Hut nimmt. Varta erholten sich um 2,8 Prozent nach einem Tagesabsturz von gut 20 Prozent, weil Wettbewerb aus China droht.XDAX* DAX Veränderung22.15 Uhr 17.30 Uhr13.369 13.320 +0,4%*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/razEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.