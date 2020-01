NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 13.460 Pkt - Godewind mit Aktienrückkauf gesucht

14.01.2020 - 22:31 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (Dow Jones)Für die Papiere von Godewind Immobilien ging es im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich nach oben. Das Unternehmen legt ein Aktienrückkaufprogramm auf und will bis zu 1,76 Millionen eigene Anteilsscheine zurückkaufen. Das entspricht rund 1,62 Prozent des Grundkapitals. Das maximale Volumen soll rund 8,5 Millionen Euro betragen. Die Titel wurden bei Lang & Schwarz 4,2 Prozent höher getaxt.Die Papiere der Deutschen Beteiligungs AG wurden 0,4 Prozent fester gestellt. Das Unternehmen wird für das erste Geschäftsquartal per Ende Dezember erneut ein negatives Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis ausweisen. Die Kennziffer werde aber erheblich über dem des entsprechenden Vorjahresquartal liegen, hieß es. Entsprechend werde auch das Konzernergebnis höher ausfallen.XDAX* DAX Veränderung22.15 Uhr 17.30 Uhr13.460 13.456 unv.*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/rosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.