NACHBÖRSE/XDAX unv bei 13.532 Pkt - Jenoptik mit Aufschlägen

FRANKFURT (Dow Jones)Mit einem deutlichen Aufschlag hat sich die Aktie von Jenoptik im nachbörslichen Handel zum Wochenausklang gezeigt. Das Unternehmen hat den Verkauf der Division Vincorion, in der das mechatronische Geschäft gebündelt ist, abgeblasen. Die vorliegenden Angebote entsprechen nicht den Erwartungen des Konzerns, hieß es. Vincorion werde nun als eigenständige Beteiligung weitergeführt. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 2 Prozent fester getaxt.Die Airbus-Aktie wurde 3 Prozent fester gestellt, nachdem US-Mitbewerber Boeing bei der 737 MAX ein neues Software-Problem entdeckt hat. Dies könnte die Wiederzulassung weiter verzögern. Die Umsätze in der Airbus-Aktie seien allerdings gering gewesen, sagte ein Händler.XDAX* DAX Veränderung22.15 Uhr 17.30 Uhr13.532 13.526 unv.*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.comDJG/rosEND) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.