Nacht-Signallichter bei Windrädern sollen eingedämmt werden

BERLIN (Dow Jones)Das nächtliche Warn-Blinken von Windrädern soll nach dem Willen der Bundesregierung minimiert werden. Das Kabinett hat am Mittwoch eine Vorschrift beschlossen, wonach Windenergieanlagen verpflichtend mit sogenannter bedarfsgesteuerter Nachtkennzeichnung ausgestattet werden müssen. Damit könne das Signallicht abgeschaltet werden, wenn sich kein Flugzeug in der Nähe befinde, teilte das Bundesverkehrsministerium mit.Die Maßnahme soll die Akzeptanz der Windenergie in der Bevölkerung erhöhen. Geregelt wurde die Neuerung bereits im Erneuerbare-Energien-Gesetz im Dezember 2018, nun ist sie technisch ausgestaltet worden. Erstmals dürfen Anlagenbetreiber damit etwa Transponder einbauen, die per Radar erkennen, ob sich ein Luftfahrzeug nähert, und so den Blinker aktivieren. Die sogenannte Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen (AVV) setze zudem neue Standards der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation um, erklärte das Ministerium.Der Bundesverband Windenergie (BWE) begrüßte die Maßnahmen. "Die Windbranche fordert gerade mit Blick auf die Akzeptanz neuer Anlagen seit Jahren die Möglichkeit, die roten Signallichter nur noch im Bedarfsfall anzuschalten", sagte BWE-Präsident Hermann Albers gegenüber Dow Jones Newswires. Es sei gut, dass ein technologieneutraler Ansatz gewählt wurde, bei dem sich verschiedene technische Lösungen anschließend im Wettbewerb behaupten sollen.Es braucht unter Berücksichtigung des Bestandschutzes zudem vertretbare Lösungen zur nachträglichen Genehmigung des Einbaus bei Anlagen", so Albers. Der Bundesrat müsse nun schnell eine klare Entscheidung treffen. Die Branche brauche Planungssicherheit zur Installation der neuen Technologien.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/uxdEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.