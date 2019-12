Nestle legt neues Aktienrückkaufprogramm auf

30.12.2019 - 17:55 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

11:55

16:55

FRANKFURT (Dow Jones)Nestle nimmt nach Abschluss des 20 Milliarden Franken schweren Aktienrückkaufprogramms erneut diese Summe für den Kauf eigener Aktien in die Hand. Unter dem bisherigen Programm seien 225,2 Millionen eigene Anteilsscheine in den vergangenen zweieinhalb Jahren erworben worden, teilte der Nahrungsmittelkonzern mit. Nun beginne der neue Aktienrückkauf, den Nestle bereits im Oktober angekündigt hatte. Abgeschlossen werden soll das neue Programm bis Ende 2022.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/jhe/rosEND) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.