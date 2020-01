Netzagentur: 4,5 Millionen Waren aus dem Verkehr gezogen

15.01.2020 - 11:45 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

BERLIN (Dow Jones)Im vergangenen Jahr hat die Bundesnetzagentur 4,5 Millionen unsichere Produkte gesperrt. Rund 3,5 Millionen Produkte betrafen den Onlinehandel, wie die Behörde in Bonn mitteilte. Darunter waren etwa Bluetooth-Lautsprecher oder Störsender, die Funkstörungen oder elektromagnetische Unverträglichkeiten verursachen können und deswegen nicht in der EU vertrieben werden dürfen. Weitere rund 600.000 Produkte wurden bei deutschen Händlern aus dem Verkehr gezogen. Außerdem wurde die Einfuhr von knapp 400.000 nicht konformen Produkten nach Deutschland untersagt.Verbraucher bestellen immer mehr Produkte online direkt aus Drittstaaten. Dabei meldete der Zoll bei der Bundesnetzagentur 13.000 verdächtige Warensendung. In mehr als 90 Prozent der Fälle sei keine Freigabe erteilt worden.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 15, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.