Netzentwicklungsplan: 3.600 Kilometer zusätzliche Trassen nötig

BERLIN (Dow Jones)Die Bundesnetzagentur sieht angesichts des Kohleausstiegs und der Ökostromziele einen erheblichen Bedarf beim Netzausbau. Es würden knapp 3.600 zusätzliche Trassenkilometer gebraucht, teilte die Behörde anlässlich der Bestätigung des Netzentwicklungsplans Strom bis zum Jahr 2030 mit. Zwar sei ein Großteil davon bereits geplant. Die Vorhaben müssten nun aber "zügig realisiert werden, damit die Umsetzung der Energiewende bewältigt werden kann", erklärte Behördenchef Jochen Homann.Bis 2030 sei zudem eine zusätzliche Stromautobahn zwischen Schleswig-Holstein über Niedersachsen nach Nordrhein-Westfalen erforderlich, um das im Klimapaket vereinbarte Ziel von 20 Gigawatt Offshore-Wind zu erreichen. Für die Anbindung von Offshore-Windparks seien je nach Szenario zwischen 7 und 8 weitere Anbindungssysteme in der Nord- und Ostsee bereits bestätigt.Von den Übertragungsnetzbetreibern erstmals vorgeschlagen und von der Bundesnetzagentur bestätigt wurden innovative Netzbetriebsmittel wie die Pilotanlagen für einen sogenannten Netzbooster. Damit werde eine kurzfristige Überlastung des Netzes im Fehlerfall möglich, was die Transportkapazität im Netz erhöhe. Insgesamt seien 74 neue Maßnahmen bestätigt worden.