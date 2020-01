Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal Nike. Der Sportartikelhersteller hat in dieser Woche einen großen Deal an Land gezogen. Nike rüstet in Zukunft den Klopp-Club FC Liverpool aus. Die Aktie steht kurz vor einem neuen Allzeithoch.

Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages.

Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video. Die zugehörige WKN lautet: MC2VA6.