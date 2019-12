Nike steigert Gewinn in 2Q um 32%

19.12.2019 - 23:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Claudia AssisBEAVERTON (Dow Jones)Der Sportartikelhersteller Nike hat in seinem zweiten Geschäftsquartal Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert und dabei die Erwartungen des Marktes übertroffen. Nachdem die Aktie allerdings am Donnerstag auf ein Rekordhoch gestiegen war, nutzten die Anleger die überraschend guten Zahlen zu Gewinnmitnahmen. Im nachbörslichen Handel zeigten sich die Titel etwas leichter.Wie der Adidas-Konkurrent nach Börsenschluss in den USA mitteilte, steigerte er seinen Gewinn im zweiten Geschäftsquartal auf Jahressicht um 32 Prozent auf 1,1 Milliarden Dollar bzw 70 Cent je Aktie. Analysten hatten dem Unternehmen ein Ergebnis je Aktie von 58 Cent zugetraut. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte Nike 847 Millionen Dollar bzw 52 Cent je Aktie verdient.Der Umsatz stieg im Quartal um 10 Prozent auf 10,3 Milliarden Dollar. Nike sprach von starken Zuwächsen in allen geografischen Regionen. Die Konsensumsatzschätzung der Analysten hatte laut Factset bei 10,1 Milliarden Dollar gelegen.In den zurückliegenden fünf Jahren hat Nike - mit einer Ausnahme - in jedem Quartal die Ergebniserwartungen des Marktes übertroffen. Der Umsatz lag das nunmehr achte Quartal über dem Analystenkonsens.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/clnEND) Dow Jones NewswiresDecember 19, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.