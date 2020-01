Nordex: Das kann sich sehen lassen

Der Windanlagenbauer Nordex hat im vergangenen Jahr deutlich mehr Aufträge eingeworben als im Vorjahr. Den weiterhin schwachen deutschen Markt konnten die Hamburger dabei durch Aufträge aus anderen Ländern mehr als ausgleichen. Insgesamt stieg das Neugeschäft 2019 um 31 Prozent auf 6,2 Gigawatt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit.



Knapp über die Hälfte der Aufträge entfielen dabei auf Europa mit einer hohen Nachfrage aus der Türkei, Spanien und den Niederlanden. Dazu kam der Markteintritt in die Ukraine. 28 Prozent zum Auftragsvolumen trug der US-Markt bei.



Im vierten Quartal sank das Neugeschäft indes. Das Auftragsvolumen betrug knapp 1,5 Gigawatt, nach knapp 1,7 Gigawatt im Vorjahresquartal. Die Nordex-Aktie +1,66% stieg am Mittwoch-Vormittag nach einem frühen Abtaucher um 1,3 Prozent an auf 12,30 Euro. Damit blieben sie in ihrer Spanne zwischen 11 und 13 Euro, in der sie sich seit gut zwei Monaten bewegen. (Mit Material von dpa-AFX)