NordLB erhält erwartete Finanzspritze

23.12.2019 - 16:22 | Quelle: Dow Jones Newsw...

FRANKFURT (Dow Jones)Die geplante Kapitalstärkung der NordLB ist umgesetzt. Wie die Bank mitteilte, hat sie am Montag eine Barkapitalzufuhr von 2,8 Milliarden Euro bekommen, die dem Stammkapital zugeführt wurde. Inklusive der vom Land Niedersachen übernommenen Garantien für zwei Kreditportfolios ergebe sich ein positiver Gesamtkapitaleffekt von rund 3,6 Milliarden Euro. Anfang Dezember hatte die EU-Kommission die Finanzspritze gebilligt.Unsere Eigentümer haben große Kraftanstrengungen vollzogen, um die Neuausrichtung der NordLB zu ermöglichen", sagte Vorstandschef Thomas Bürkle. "Wir werden den bereits eingeschlagenen Transformationskurs jetzt konsequent fortsetzen, um die in uns gesetzten Erwartungen zu erfüllen." Die NordLB war durch notleidende Kredite im Schifffahrtsbereich in Schwierigkeiten geraten.Mit der Umsetzung der Kapitalmaßnahmen wird die harte Kapitalquote der Bank (CET 1) auf mindestens 14 Prozent steigen und damit wieder deutlich oberhalb der regulatorischen Anforderungen liegen.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/mgoEND) Dow Jones NewswiresDecember 23, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.