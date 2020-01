OECD-Frühindikator deutet auf Stabilisierung des Wachstums

13.01.2020 - 12:09 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Andreas PleckoFRANKFURT (Dow Jones)Der Frühindikator der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) deutet auf eine Stabilisierung des Wachstums in den meisten großen Mitgliedsstaaten, allerdings unterhalb des langfristigen Trends. Wie die OECD, eine von 36 Industriestaaten betriebene Denkfabrik, mitteilte, steigt der Frühindikator für den gesamten OECD-Raum im November um 0,1 auf 99,3 Punkte.Der Frühindikator der OECD dient dazu, sehr früh Anzeichen für konjunkturelle Wenden festzustellen. Die OECD spricht davon, dass Wendepunkte relativ zum Trend sechs bis neun Monate vor der Änderung antizipiert werden sollen.Die Frühindikatoren weisen weiterhin auf eine stabile Wachstumsdynamik in Japan, Kanada und dem Eurogebiet, einschließlich Frankreichs und Italiens. In den Vereinigten Staaten, Deutschland und dem Vereinigten Königreich haben sich die Anzeichen einer Stabilisierung bestätigt.Innerhalb der großen Schwellenländer zeigt sich eine stabile Wachstumsdynamik für Russland und China. Brasilien dürfte an Wachstumsdynamik gewinnen, aber der Indikator für Indien deutet weiterhin auf eine nachlassende Wachstumsdynamik. Diese vier Länder gehören nicht zur OECD, aber wegen ihrer globalen Bedeutung für die Wirtschaft erhebt die Organisation dennoch Frühindikatoren.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/apo/cbrEND) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.