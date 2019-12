Ölpreise etwas gesunken - US-Vorratsdaten belasten

18.12.2019 - 12:38 | Quelle: dpa-AFX (SW) | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK/LONDOON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch nachgegeben. Am Markt wurde auf neue Zahlen zu den amerikanischen Erdölreserven verwiesen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete im Mittagshandel 65,86 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 44 Cent auf 60,50 Dollar.Das privatwirtschaftliche American Petroleum Institute (API) hatte am Dienstagabend einen deutlichen Aufbau der landesweiten Rohöl- und Benzinbestände gemeldet. "Das deutet auf eine gute Versorgungslage hin", kommentierte Commerzbank-Analyst Eugen Weinberg. Dies übte Druck auf die Ölpreise aus.An diesem Mittwoch gibt das US-Energieministerium seine wöchentlichen Reservedaten bekannt. Die Regierungszahlen sorgen meist für deutliche Marktbewegung.Weinberg sieht die Gefahr einer Korrektur bei den Ölpreisen. Er verweist auf Risiken für die Nachfrage. So seien beispielsweise in Japan in den ersten elf Monaten des Jahres die Rohölimporte merklich gesunken./jsl/niw/fbaQuelle: dpa-AFX