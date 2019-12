Ölpreise legen etwas zu

24.12.2019 - 16:30 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 66,95 US-Dollar. Das waren 56 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 38 Cent auf 60,89 Dollar. An Heiligabend fehlte es dem Markt zunächst an Impulsen. Im weiteren Wochenverlauf könnten am Freitag die Daten zu den Rohöllagerbeständen in den USA die Kurse bewegen. Hier erwarten Analysten einen Rückgang. Die Rohölpreise bewegen sich derzeit weiter in der Nähe ihrer dreimonatigen Höchststände. Gestützt werden die Erdölpreise nach wie vor durch die insgesamt bessere Stimmung an den Finanzmärkten. Dazu hat vor allem die Einigung auf ein Teilabkommen zwischen den USA und China beigetragen. China hatte am Montag zudem die Senkung für Zölle auf Importwaren bekannt gegeben./jsl/he Quelle: dpa-AFX