Ölpreise legen weiter zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind auch am Donnerstag gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 67,83 US-Dollar. Das waren 63 Cent mehr als am Dienstag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 59 Cent auf 61,70 Dollar. Die Umsätze seien dünn, sagten Händler. Stützend wirke die Zuversicht, das das Ölangebot sinke. Am Freitag steht die Veröffentlichung der offiziellen Lagerbestandsveränderungen durch die US-Regierung an. Dem privaten Institut API zufolge sind die Vorräte in der abgelaufenen Woche um 7,9 Millionen Barrel gesunken./he Quelle: dpa-AFX