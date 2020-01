Österreich droht mit Ausstieg aus Verhandlungen zu Finanztransaktionsteuer

21.01.2020 - 11:12 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

05:12

10:12

Von Andreas KißlerBERLIN (Dow Jones)Der neue österreichische Finanzminister Gernot Blümel hat heftige Kritik an dem Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) für eine Finanzstransaktionsteuer geübt und mit einem Ausstieg aus den Verhandlungen über das Projekt gedroht, sollte es keinen geänderten Vorschlag geben. "Der aktuelle Vorschlag ist kein guter", sagte Blümel. Er habe Scholz bei einem Gespräch am Montag gesagt, "dass der aktuelle Vorschlag .. für Österreich so nicht akzeptabel ist", erklärte er. "Und ich habe ihm auch gesagt, dass wir einen neuen Vorschlag brauchen, sonst wird Österreich die Gruppe verlassen."Blümel vermied es auf Nachfrage, einen Zeitplan für einen neuen Vorschlag zu benennen. "Es geht nicht darum, Ultimaten zu stellen, wir wollen ja eine gemeinsame breit angelegte Finanztransaktionsteuer", sagte er. Wien sei da gesprächsbereit. Jedoch sei Scholz' Vorschlag "eigentlich genau das Gegenteil von dem, was ursprünglich intendiert war".Ursprünglich habe man nach der Finanz- und Wirtschaftskrise die Spekulanten bestrafen und die Realwirtschaft stärken wollen. "Der aktuelle Vorschlag macht eigentlich genau das Umgekehrte, er bestraft die Realwirtschaft und ist somit indirekt ein Vorteil für die Spekulanten, und da können wir nicht zustimmen", sagte Blümel. "Es braucht eine Diskussion über einen neuen Vorschlag, wenn es das nicht gibt, dann wird Österreich aus der Gruppe aussteigen", bekräftigte er.Scholz' Vorschlag, der auf eine reine Aktiensteuer hinausläuft, ist auch innerhalb der Regierungskoalition auf heftigen Widerstand gestoßen. Die Unions-Bundestagsfraktion hat bereits vor einem "Etikettenschwindel" gewarnt. "Der deutsche Finanzminister hat seinen europäischen Kollegen der Verstärkten Zusammenarbeit einen Richtlinienentwurf vorgeschlagen, der den Namen Finanztransaktionssteuer (FTT) nicht verdient", erklärte die Unions-Finanzexpertin Antje Tillmann.Der Bundesfinanzminister hat Mittel aus einer Finanztransaktionssteuer, über die zehn EU-Länder seit Jahren verhandeln, zur Finanzierung der Grundrente eingeplant. "Die Finanztransaktionsteuer dient der Finanzierung der Grundrente, die ab 2021 ausgezahlt werden soll", bekräftigte eine Sprecherin erst am Montag. "Die Gespräche auf EU-Ebene kommen voran, wir sind im Zeitplan", erklärte sie. Es sei genügend Zeit für die Verabschiedung der EU-Richtlinie zur Einführung der Finanztransaktionsteuer und eine anschließende nationale Umsetzung der Steuer noch in diesem Jahr.Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.comDJG/ank/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 21, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.