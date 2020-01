Original-Research: amalphi AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

17.01.2020 - 13:01 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

07:01

12:01

Original-Research: amalphi AG - von Sphene Capital GmbHEinstufung von Sphene Capital GmbH zu amalphi AGUnternehmen: amalphi AGISIN: DE0008131350Anlass der Studie: Update ReportEmpfehlung: Buyseit: 17.01.2020Kursziel: EUR 6,30 (unverändert)Kursziel auf Sicht von: 24 MonateLetzte Ratingänderung: -Analyst: Peter HaslerKapitalerhöhung vollständig platziertHeute hat amalphi bekannt gegeben, dass sämtliche neuen Aktien aus der imDezember 2019 beschlossenen Barkapitalerhöhung zum Preis von EUR 2,80platziert werden konnten. Die Anzahl ausstehender Aktien steigt damit um1,085 Mio. Stück auf 4,342 Mio. Stück an. Der Bruttoemissionserlös beträgtEUR 3,039 Mio.Die Zuflüsse aus der Kapitalerhöhung werden für den Erwerb einerMehrheitsbeteiligung an dem Softwareunternehmen medondo verwendet. medondohat in den vergangenen Jahren eine voll integrierte, cloud-basierteAbrechnungssoftware für den medizinischen Bereich entwickelt. Diese wirdPraxen und Kliniken laut Angaben im Rahmen eines 'Software as a Service'Modells' in einer deutschen Cloud unter Einhaltung strengsterSicherheitsstandards angeboten. Sollte medondo vergleichbareMarkteintrittserfolge erreichen, wie sie etwa US-amerikanischeVergleichsunternehmen zuletzt vermeldet haben, dürfte medondo nach u. E. inden kommenden Jahren hohe durchschnittliche Umsatz- undErgebniswachstumsraten erreichen und für amalphi mittelfristig zumdominierenden Geschäftsbereich avancieren.Wir bestätigen daher unser zuletzt deutlich angehobenes Kursziel von EUR6,30 je Aktie. Gegenüber dem letzten Schlusskurs von EUR 3,04 ergibt sich imBase Case-Szenario ein von uns erwartetes Kurspotenzial von 107,2%. Nach derKursrally der vergangenen Monate (amalphi +56,7% LTM vs. DAX +20,8% LTM)bekräftigen wir dementsprechend unser Buy-Rating für die Aktien der amalphiAG.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:http://www.more-ir.de/d/19931.pdfKontakt für RückfragenPeter Thilo Hasler, CEFA+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553peter-thilo.hasler@sphene-capital.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatungoder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)