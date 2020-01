Original-Research: CO.DON AG (von Sphene Capital GmbH): Buy

22.01.2020 - 08:01 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbHEinstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AGUnternehmen: CO.DON AGISIN: DE000A1K0227Anlass der Studie: Update ReportEmpfehlung: Buyseit: 22.01.2020Kursziel: EUR 5,20 (bislang EUR 8,60)Kursziel auf Sicht von: 24 MonateLetzte Ratingänderung: -Analyst: Peter HaslerAnlaufschwierigkeiten im Ausland werden 2020e abgebautGestern hat CO.DON vorläufige und ungeprüfte Eckdaten zum abgelaufenenGeschäftsjahr 2019 veröffentlicht. Im vergangenen Jahr lagen die Erlöse beiEUR 6,8 Mio. Gegenüber dem Vorjahr, als Erlöse in Höhe von EUR 5,7 Mio.erwirtschaftet worden waren, entspricht dies zwar einer Steigerung von 19,3%,die zu Jahresbeginn veröffentlichte Guidance von EUR 8,8 Mio. wurde jedochverfehlt. Das liegt nach unserer Einschätzung insbesondere daran, dass Teiledes Auslandsgeschäfts - vor allem in England - bislang langsamer angelaufensind als ursprünglich erwartet. Der Konzernverlust nach Steuern hat sichAngaben gemäß auf EUR -9,9 Mio. (2018: EUR -6,3 Mio.) und damit inÜbereinstimmung mit unseren Erwartungen verschlechtert.Nach einer dreitägigen Prüfung der GMP-konformen Einhaltung regulatorischerund gesetzlicher Vorgaben im Zusammenhang mit der Herstellung, der Freigabeund dem Vertrieb biologischer Arzneimittel hat CO.DON nach der erstenAbnahmeinspektion die Herstellungserlaubnis für die neu errichteteProduktionsanlage am Standort Leipzig erhalten. Durch die Erteilung istCO.DON in der Lage, menschliche Zellprodukte im industriellen Maßstabherzustellen. Ermöglicht wird damit sowohl die Herstellung desGelenkknorpelprodukts Spherox als auch von Zellprodukten im Fremdauftrag(Contract Manufacturing Organization, CMO).Auch wenn wir davon ausgehen, dass sich die Anlaufschwierigkeiten aus demAufbau des Auslandgeschäfts sukzessive verringern werden, nehmen wir nachder Verfehlung unserer Finanzprognosen 2019 unsere Planzahlen 2020e-22ebasisbedingt zurück und rechnen bis 2022e mit einem Anstieg derKonzernerlöse auf EUR 17,5 Mio. und des operativen Ergebnisses (EBIT) aufEUR 2,9 Mio. Aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell errechnet sich damitauf Sicht von 24 Monaten ein Wert des Eigenkapitals in Höhe von EUR 126,2Mio. bzw. von EUR 5,20 je Aktie (Base Case-Szenario). In einer MonteCarloAnalyse haben wir anschließend alternative Umsatz- undErtragsszenarien zugrunde gelegt. Daraus ergeben sich Best-Case- undWorst-Case-Werte des Eigenkapitals von EUR 111,8 Mio. bzw. von EUR 162,8Mio., entsprechend von EUR 4,60 bzw. von EUR 6,70 je Aktie. Gegenüber demgestrigen Schlusskurs von EUR 2,26 ergibt sich ein von uns erwartetesKurssteigerungspotenzial von 130,1%. Wir bestätigen daher unser Buy-Ratingfür die Aktien der CO.DON AG.Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:http://www.more-ir.de/d/19953.pdfKontakt für RückfragenPeter Thilo Hasler, CEFA+49 (89)74443558/ +49 (152)31764553peter-thilo.hasler@sphene-capital.deübermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatungoder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 22, 2020ET (GMT)