OTS: Deutscher Zigarettenverband e.V. / Zigarettenabsatz stabil, ...

Zigarettenabsatz stabil, E-Zigaretten-Umsatz rückläufigBerlin, 15. Januar 2020 (ots) - Der Absatz von Zigaretten nachSteuerbanderolenbezug blieb auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Im letztenJahr wurden Steuerzeichen für 74,6 Mrd. Zigaretten bezogen, das waren 0,3 % mehrals 2018 mit 74, 4 Mrd. Stück. Dies geht aus den heute veröffentlichten Zahlendes Statistischen Bundesamtes hervor. Allerdings ist der Banderolenbezug nur einHinweis auf die produzierten Mengen und kann nicht den tatsächlichen Konsummessen.Bei Feinschnittprodukten, dies sind Tabake zum Drehen oder Stopfen, gab es einenAbsatzrückgang von 2,0 %. Insgesamt wurden 2019 für 23.813 Tonnen Steuerzeichenbestellt. Im Vorjahr waren es noch 24.298 Tonnen.Seit dem 20. Mai 2019 müssen Zigaretten- und Feinschnittpackungen EU-weit miteinem Track & Trace-Code zur Rückverfolgung der Waren innerhalb der Lieferketteausgestattet sein. Zudem mussten sich alle Hersteller und Händler bis zur erstenVerkaufsstelle registrieren lassen. Nach den Vorgaben der EU soll dieserPackungscode den lückenlosen Weg der Tabakprodukte erfassen und damit ein Mittelzur Bekämpfung des Schmuggels sein. Das System war ohne Testlauf und mitVerzögerung eingeführt worden. Dies hatte auch Auswirkungen auf denBestellprozess von Steuerzeichen. "Bis in die Sommermonate hinein hat uns dieEinführung des Track & Trace-Systems beschäftigt, Maschinen standen still undmussten umgebaut werden. Insbesondere für mittelständische Unternehmen war dieseine große Herausforderung", so Jan Mücke, Hauptgeschäftsführer desBundesverbandes der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE). Alleanderen Tabakprodukte müssen ab 2024 ebenfalls mit einem Rückverfolgungscodegekennzeichnet werden.Auch Zigarren und Zigarillos mussten mit 2,6 Mrd. Stück im letzten Jahr weitereEinbußen hinnehmen (2018: 3,0 Mrd. Stück). Bei diesen Produkten sank der Absatzum 12,1 %. Nur der Pfeifentabak ist seit Jahren auf Wachstumskurs: 2019 betrugdie Menge 4.150 Tonnen, das sind 24,5 % mehr als im Vorjahr (2018: 3.333Tonnen). Allerdings werden in dieser Steuerkategorie nicht nur klassischerPfeifentabak, sondern auch die wachsenden Segmente Wasserpfeifentabak und Sticksfür neuartige Tabakerhitzer erfasst.Das Ausgleichen der Produktionsrückstände durch die Umsetzung von Track & Traceführte dazu, dass die Tabaksteuereinnahmen relativ konstant blieben und auchdieses Jahr über 14,2 Mrd. Euro eingenommen werden konnten. Das waren nur 0,6 %weniger Einnahmen für den Bund.Auch die E-Zigaretten-Hersteller des BVTE mussten im 2. Halbjahr 2019Umsatzeinbußen hinnehmen. Seit dem Sommer sind die Konsumenten in Deutschlanddurch zahlreiche Todesfälle und Erkrankungen von E-Zigaretten-Nutzern in den USAund die verkürzte Berichterstattung zu den Ursachen stark verunsichert worden.Konsumenten in den USA verdampften mit THC-Ölen gepanschte E-Liquids, die mitVitamin-E-Acetat versehen waren und vom Schwarzmarkt stammten. Beide Stoffe sindin der EU für E-Liquids verboten. "In der EU gelten strengere Qualitäts- undSicherheitsstandards bei E-Liquids und E-Zigaretten als in den USA", betontBVTE-Hauptgeschäftsführer Mücke. "Bezogen auf Daten des MarktforschungsinstitutsNielsen sank im letzten halben Jahr der Umsatz bei E-Zigaretten um 10-20 % beiunseren Mitgliedsunternehmen", sagte Mücke weiter. Jahrelang waren die Umsätzeder risikoreduzierten Produkte als Alternative zu herkömmlichen Tabakproduktenim zweistelligen Wachstumsbereich gelegen. Mücke rät E-Zigaretten-Kunden,Liquids ausschließlich im Fachhandel zu erwerben. Bei bestimmungsgemäßemGebrauch von E-Zigaretten treten diese Risiken nicht auf.Pressekontakt:Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerUnter den Linden 4210117 BerlinTel. +49 30 814 59 36-52Fax +49 30 814 59 36-51presse@bvte.dewww.bvte.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/70454/4492232OTS: Deutscher Zigarettenverband e.V.Quelle: dpa-AFX