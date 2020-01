OTS: Germany Trade & Invest / Im Spannungsfeld zwischen Politik und ...

10.01.2020 - 08:02 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Im Spannungsfeld zwischen Politik und Wirtschaft /Präsidentschaftswahlen in TaiwanBerlin/Taipei (ots) - In Taiwan finden am 11. Januar 2020 Präsidentschafts- undParlamentswahlen statt. Letzten Umfragen zufolge dürfte Präsidentin Tsai Ing-wenund Ihre regierende Demokratische Fortschrittspartei DPP die Wahlen mitdeutlichem Vorsprung gewinnen.Aus wirtschaftlicher Sicht befindet sich die Insel trotz großer externerHerausforderungen in einem stabilen Zustand. "Taiwan kann auf ein relativerfolgreiches Jahr zurückblicken. Und das, obwohl man noch zu Jahresbeginn 2019in Taipei große Bedenken hatte, dass die lokale Wirtschaft sehr stark vomHandelskonflikt zwischen den USA und China in Mitleidenschaft gezogen werdenkönnte", sagt Alexander Hirschle von Germany Trade & Invest (GTAI) in Taipei.Zwar sanken die Lieferungen in das Reich der Mitte bis November 2019 tatsächlichum rund fünf Prozent im Vergleich mit derselben Vorjahresperiode. Doch dieserRückgang konnte durch einen deutlichen Zuwachs der Exporte in die USA von knapp18 Prozent praktisch wettgemacht werden. Dazu haben sich taiwanische Unternehmenzum Teil sogar zu Rückverlagerungen von Produktionsstätten auf die Inselentschieden, womit Taiwan sogar vom Handelskonflikt profitiert.Taiwans Regierung und Medien betonen, dass die Insel im vergangenen Jahr miteinem Wachstum von geschätzten 2,6 Prozent die höchste Steigerungsrate unter densogenannten "Tigerstaaten" verzeichnen konnte. "Viel wichtiger ist jedoch, dassTaiwan im Vergleich mit dem Vorjahr nur einen marginalen Rückgang desBIP-Wachstums von 0,2 Prozentpunkten hinnehmen musste und somit zumindest aufdem Papier kaum Schrammen von der global abflauenden Nachfrage oder denAuswirkungen des Handelskonflikts abbekommen hat", so Hirschle weiter.Das Land verfolgt das Ziel, seine Exporte weiter zu diversifizieren, indem vorallem die Wirtschaftsbeziehungen mit Süd- und Südostasien intensiviert werdensollen. Auch neue Industriezweige sollen aufgebaut werden. Hier fördert dieRegierung unter anderem Bereiche wie Industrie 4.0, erneuerbare Energien,Biotechnologie und die Kreislaufwirtschaft. Hirschle sieht hier gute Chancen fürdeutsche Lieferanten: "Deutsche Firmen verfügen über konkurrenzfähige Lösungenin vielen dieser Branchen, die allgemein einen hohen Ergänzungsgrad zwischentaiwanischer Nachfrage und deutschem Angebot erkennen lassen."Taiwan ist das sechstwichtigste Zielland für "Made in Germany" in Asien, 2018beliefen sich die deutschen Exporte auf 7,9 Milliarden Euro. Zwei Drittel derdeutschen Ausfuhren setzen sich aus Fahrzeugen, Chemikalien und Maschinenzusammen. Der Anteil Deutschlands an den Gesamtimporten Taiwans beläuft sich aufrund 3,5 Prozent (2018), lag in einigen Produktsparten wie Pkw, Chemikalien,Mess- und Kontrollinstrumente sowie Medizintechnik aber deutlich höher.Weitere Informationen und Wirtschaftsberichte zu Taiwan unter:www.gtai.de/taiwanPressekontakt:Esad FazlicT +49 (0)30 200 099-151esad.fazlic@gtai.comhttp://twitter.com/gtai_dehttp://youtube.com/gtaiWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/74441/4488134OTS: Germany Trade & InvestQuelle: dpa-AFX