OTS: Just Spices GmbH / Gewürzunternehmen Just Spices schließt ...

10.01.2020 - 12:23 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 5 min.

Gewürzunternehmen Just Spices schließt Finanzierungsrunde über 13Millionen Euro ab (FOTO)Düsseldorf (ots) - Das schnell wachsende Gewürzunternehmen Just Spices hat eineSeries B-Finanzierungsrunde in Höhe von 13 Millionen Euro abgeschlossen, die vonFive Seasons Ventures aus Paris, Coefficient Capital aus New York und BitburgerVentures angeführt wird.Seit 2014 revolutioniert Just Spices den Gewürzmarkt mit innovativenGewürzmischungen online und mit zunehmender Präsenz im Lebensmitteleinzelhandel.Dabei setzt das Unternehmen insbesondere auf ein starkes E-Commerce-Geschäftsowie Innovation im Einzelhandel und in der Produktentwicklung.Finanzierung für nächsten Wachstumsschritt:Mit dem neu gewonnenen Kapital beabsichtigt Just Spices seine Marktposition alsInnovationstreiber im Bereich Gewürzmischungen in Deutschland weiter zufestigen: "Unsere Mission ist es, mehr Leute vom Kochen zu begeistern. Mitunseren Gewürzmischungen inspirieren wir die Menschen dazu, selbst in der Küchekreativ zu werden, zu experimentieren und wieder Spaß und Freude beim Kochen zuhaben", sagt Florian Falk, Mitbegründer und CEO von Just Spices. "Wir freuen unsdarauf, mit unseren Investoren und der neuen Wachstumsfinanzierung das nächsteLevel zu erreichen." Zukünftig plant Just Spices daher, neue Marktsegmente zuerschließen, den Ausbau in Deutschland weiter voranzutreiben sowie im Laufe derZeit seine Präsenz im übrigen Europa und Nordamerika auszubauen.Durch die geplanten Entwicklungen wird das Unternehmen auch neue Positionenbesetzen: "Wir sind unglaublich stolz auf unser ganzes Team. Durch das starkeWachstum werden wir unser bestehendes Team an den richtigen Stellen weiterstärken. Dabei ist uns die Kultur am allerwichtigsten. Durch die Verstärkung invielen Bereichen werden wir neue Key Positionen besetzen, um unsere Pläne in dieTat umzusetzen und die nächste Stufe zu zünden.", so Florian Falk weiter.Vorreiter im digitalen Bereich:Mit ihren innovativen Gewürzmischungen bietet Just Spices seinen KundenHilfestellung und Inspiration beim Kochen. Mittlerweile hat das Unternehmen einelebhafte Online-Community aus Kochliebhabern aufgebaut, die ihre Leidenschaftinsbesondere über die Social Media Kanäle teilen. Der wachsende Fokus aufProduktentwicklung und Innovation ermöglichen es, die Lücke zwischen Online- undOffline-Daten zu schließen. Außerdem wird Just Spices seineEchtzeit-Datenerfassung und Analysefähigkeiten weiter stärken, um dasProduktportfolio zu optimieren und auf die wichtigsten Trends und Tendenzen imLebensmittelbereich auszurichten. Diese Maßnahmen helfen, die Geschmacksprofileder Kunden besser zu verstehen und die Entwicklung der Gewürzmischungen stetigzu verbessern. Mehr als 60 Prozent des Umsatzes werden derzeit online erzielt.Mit zahlreichen Rezepten, einem Blog, einem eigenen Podcast sowie einer mobilenApp ist Just Spices zu einer der beliebtesten Gewürzmarken auf den Social MediaKanälen in Europa geworden.Unterstützung von bekannten Investoren:Im vergangenen Jahr erschloss das Unternehmen mit der Bio Range Just Spices INMINUTES eine neue Kategorie. "Just Spices agiert perfekt mit den modernenOnline- und Offline-Konsumenten, um Ihnen genau das zu liefern, was sieverlangen", sagt Franklin Isacson, Mitbegründer von Coefficient Capital. "Ihreneue IN MINUTES Kategorie ist das jüngste Beispiel, wie innovativ sie sind:Ideenreich und dynamisch. Wir freuen uns darauf, ihnen dabei zu helfen, ihraußerordentliches Potenzial auszuschöpfen.""Wir sehen insbesondere vier Eigenschaften, die Just Spices zu einem Marktführerauf dem Gewürzmarkt machen können", sagt Niccolò Manzoni, Mitbegründer von FiveSeasons Ventures, "ein starkes Team mit einer großartigen Kultur unter derLeitung von Florian, Ole und Bela, Verständnis für die Wünsche der Konsumenten,das Können, eine einzigartige und engagierte Online-Community aufzubauen sowieeine kommerzielle Zugkraft. Deshalb haben wir auf Just Spices gesetzt."Auch Dr. Friedrich Droste von Bitburger Ventures erklärt: "Die steigendeMarkenbekanntheit und die Geschwindigkeit mit der Just Spices wächst, zeigen,dass Florian, Ole und Bela ein nachhaltig erfolgreiches Startup mit weiterengroßen Potenzialen aufgebaut haben. Wir freuen uns gemeinsam mit den Gründernund unseren Mitinvestoren die nächsten Phase der Entwicklung von Just Spicesvoranzutreiben."Weitere Informationen und Bildmaterial: https://www.justspices.de/presseÜber Just Spices:Die Idee zu Just Spices ist 2014 von Florian Falk, Ole Strohschnieder und BelaSeebach in Düsseldorf entstanden. Mit zahlreichen Gewürzmischungen inspiriertdas Unternehmen sowohl online als auch mit zunehmender Präsenz imLebensmitteleinzelhandel eine wachsende Käuferschaft, ihre eigenen Gerichte zuverfeinern und selbst in der Küche kreativ zu werden. Im Jahr 2018 brachte derInnovationstreiber zusätzlich die Bio-Fix-Kategorie Just Spices IN MINUTESonline sowie im Einzelhandel heraus. Mit 27 Fix-Zubereitungen setzt dasUnternehmen damit seither neue Maßstäbe für die schnelle und problemloseZubereitung von modernen Gerichten im Alltag. Mit mittlerweile mehr als 70Mitarbeitern verfolgt Just Spices die Vision, mehr Menschen zum Kochen zubewegen. Just Spices bedeutet vor allem Leidenschaft, hohe Qualität und keineZusatzstoffe in den Produkten. Aber das wichtigste Prinzip lautet: Leckeres nochleckerer machen und möglichst viele Menschen dazu bewegen, mit Freude und Stolzselbst zu kochen. Mehr Informationen: www.justspices.deÜber Coefficient Capital:Coefficient Capital wurde 2018 in New York City gegründet, um frühzeitigeWachstumsinvestitionen in digital ausgerichteten Verbrauchermarken zu tätigen.Das Unternehmen arbeitet mit Unternehmern zusammen, um Marken aufzubauen,Geschichten zu erzählen und Verbraucher über die digitale und physische Welthinweg anzusprechen. Coefficient Capital wurde von Grund auf neu aufgebaut, umdie Besten der nächsten Gründergeneration zu unterstützen. Coefficient Capitalbietet Kapitalerfahrung, Verbindungen und ein eigenes Marken-Toolkit, um ihnenbeim Wachstum zu helfen. Weitere Informationen: www.coefficientcap.comÜber Five Seasons Ventures:Five Seasons Ventures wurde 2017 in Paris als erster europäischer Fondsgegründet, der sich auf Investitionen über die gesamteLebensmittelwertschöpfungskette hinweg konzentriert. Er arbeitet mitLebensmittelunternehmern zusammen, um ein gesünderes, nachhaltigeres undeffizienteres Lebensmittelsystem aufzubauen, indem er Kapital, fundiertesFachwissen und Verbindungen im Lebensmittelsektor anbietet. Mehr Informationen:www.fiveseasons.vcÜber Bitburger Ventures:Bitburger Ventures wurde 2018 mit dem Ziel gegründet, die Wachstumsdynamikjunger, innovativer Startups mit der finanziellen Stärke und Erfahrung derBitburger Unternehmensgruppe zu vereinen. Bitburger Ventures hat einenInvestitionsschwerpunkt bei Startups, die attraktive Marktsegmente durch denEinsatz neuartiger, digitaler Konzepte revolutionieren. Weitere Informationen:www.bitburger-ventures.dePressekontakt:Pressekontakt für Rückfragen:Flora Flachs, PR-Managerinflora@justspices.deTel.: 0211- 97 53 23 22Just Spices GmbHSchiessstraße 44a40549 DüsseldorfWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139886/4488586OTS: Just Spices GmbHQuelle: dpa-AFX