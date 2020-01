OTS: The Social Chain AG / Erfolgreiche Akquisitionsoffensive: SOCIAL CHAIN ...

08.01.2020 - 13:19 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 4 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Erfolgreiche Akquisitionsoffensive: SOCIAL CHAIN sichert sichprofitables Umsatzpotenzial von über 50 Millionen Euro für 2020 (FOTO)Berlin (ots) -- Übernahme von fünf Firmen mit einem erwarteten Jahresumsatz von mehr als 50Mio Euro in 2020erfolgreich abgeschlossen- Konsolidierung weiterer Eigenmarken In den Bereichen Food, Health und Living:Koro, Solidmindund Urbanara- Stärkung in den Bereichen Media, Data und Sales durch Übernahme derdrtv.agency undConteam:below- Wanja S. Oberhof: "Wir werden unser organisches Wachstum durch weiteregezielte strategischeInvestitionen deutlich beschleunigen."THE SOCIAL CHAIN AG (WKN: A1YC99) hat in den vergangenen Wochen ihre für 2019gesteckten Akquisitionsziele erreicht. Bei fünf Firmen hat SOCIAL CHAIN dieMehrheit übernommen, gegen Aktien und Barzahlung. Der konsolidierte Jahresumsatzder übernommenen Firmen lag 2019 bei ca. 35 Mio Euro. Im Verbund der SOCIALCHAIN werden die neuen Marken und Firmen 2020 über 50 Mio Euro Umsatz und über 2Mio Euro Ergebnis beisteuern.SOCIAL CHAIN, der Pionier für Social Brands, konnte sich drei weitere starkeEigenmarken in den Bereichen Food, Health und Living sichern. Koro setzt auf denSuper Trend Food online. Solidmind ist ein bereits etablierter Anbieter vonNahrungsergänzungsmitteln im Bereich Gesundheit, dem mit Hempamed auch eine dergrößten Cannabidiol-Marken im deutschsprachigen Raum gehört. Bei beidenUnternehmen konnte SOCIAL CHAIN eine bestehende Minderheitsbeteiligungerfolgreich ausbauen. Bereits Anfang Dezember hatte SOCIAL CHAIN dieInterior-Marke Urbanara vollständig übernommen.Zwei weitere Akquisitionen stärken SOCIAL CHAIN in den Bereichen Media und Data.Die Conteam:below ist ein erfolgreicher Handels-Marketing und Daten Spezialist.Die drtv.agency ist ein auf E-Commerce-Kunden spezialisierter DRTV-Dienstleisterfür datenbasierte, algorithmusgesteuerte Optimierung von TV- Kampagnen. Nebenweiteren wertvollen Daten für die Technologieplattform LINKS liefern beideMedia-Akquisitionen wertvolles Know-how, um die Eigenmarken der SOCIAL CHAIN aufallen Vertriebskanälen zu vermarkten.Wanja S. Oberhof, Co-CEO der SOCIAL CHAIN: "Die Akquisitionen in den BereichenSocial Commerce und Media stehen für unser Konzept, das organische Wachstum derSOCIAL CHAIN durch gezielte strategische Akquisitionen zu beschleunigen. DiesenWeg werden wir auch 2020 konsequent beschreiten."Dr. Georg Kofler, Aufsichtsratsvorsitzender und Hauptaktionär der SOCIAL CHAIN:"Das Management der SOCIAL CHAIN hat einen fulminanten Jahresendspurt hingelegt.Wir ernten damit die Früchte teils langwieriger Vorbereitungen strategischsinnvoller Akquisitionen. SOCIAL CHAIN ermöglicht das einen optimalen Start inein wachstumsstarkes Geschäftsjahr 2020. Alle Übernahmen dienen demübergeordneten Ziel, SOCIAL CHAIN als erstes integriertes Social MediaUnternehmen zu etablieren."Mehr Informationen zu den neuen Marken und Beteiligungen gibt es auf folgendenWebsites:Conteam:below GmbH: http://www.conteam.de )www.conteam.dedrtv.agency GmbH: www.drtv.agencySolidmind Nutrition GmbH: www.solidmind.deKoro Handels GmbH: www.koro-drogerie.deUrbanara GmbH: www.urbanara.deÜber THE SOCIAL CHAIN AGDas erste integrierte Social Media Unternehmen THE SOCIAL CHAIN AG vereintSocial Media und Social Commerce. SOCIAL CHAIN ist Pionier für den Aufbau, dieEntwicklung und die Skalierung von Social Media Brands. Hauptsitz desUnternehmens ist Berlin, weitere Standorte sind Manchester, London, New York undMünchen. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt rund 500 Mitarbeiter. Die Aktienvon SOCIAL CHAIN werden auf XETRA und an der Börse Düsseldorf gehandelt.Der Inhalt dieser Pressemitteilung dient ausschließlich der Information undstellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung im Sinne desWertpapierhandelsgesetzes durch The Social Chain AG oder ihre verbundenenUnternehmen dar. Die bereitgestellten Inhalte können eine Anlageberatung nichtersetzen.Die Inhalte dieser Pressemitteilung sind nicht als Zusicherung etwaigerKursentwicklungen zu verstehen und sollen nicht als Aufforderung verstandenwerden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Die Inhalte stellen wederein Verkaufsangebot oder Werbung für ein Verkaufsangebot für Wertpapiere oderRechte noch eine Aufforderung zum Handel mit Wertpapieren oder Rechten dar.Dementsprechend gibt die The Social Chain AG und ihre verbundenen Unternehmenkeine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit,Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oderMeinungen ab. Wir übernehmen keine Haftung für unmittelbare oder mittelbareSchäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokumentsverursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments imZusammenhang stehen. Die Aussagen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt derErstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholtsein, ohne dass das Dokument geändert wurde.Pressekontakt:Jana Walker | Senior Corporate & Brand PR Manager |E: press@socialchain.com |T: +49 30 208 48 40 28Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/137133/4486600OTS: The Social Chain AGQuelle: dpa-AFX