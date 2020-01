OTS: Veganz Group AG / Veganz Group AG plant die Begebung einer 7,5 % Anleihe ...

07.01.2020 - 09:47 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 5 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Veganz Group AG plant die Begebung einer 7,5 % Anleihe im Volumen vonbis zu 10 Mio. EuroBerlin (ots) -- Finanzierung zusätzlichen Wachstums- Sortiment auf inzwischen 165 eigenentwickelte vegane Produkte erweitert- Veganz mittlerweile an über 15.000 Verkaufspunkten in Europa erhältlichDie Veganz Group AG, einer von weltweit wenigen Vollsortiment-Anbietern fürvegane Lebensmittel, plant die Emission einer Schuldverschreibung (ISIN:DE000A254NF5) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünfJahren mit 7,5 % p. a. verzinst ist (die "Anleihe"). Das öffentliche Angebot inder Bundesrepublik Deutschland wird vom 13. Januar 2020 bis 7. Februar 2020, 12Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über die Zeichnungsfunktionalität"DirectPlace" der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRAdurchgeführt. Gleichzeitig können interessierte Anleger die Anleihe über dieCrowdinvesting-Plattform Seedmatch (www.seedmatch.de/veganzanleihe) und direktüber die Veganz Group AG (www.veganz.de/ir) jeweils unter Verwendung des dortvorgehaltenen Zeichnungsscheins zeichnen. In Luxemburg wird das öffentlicheAngebot durch Schaltung einer Anzeige im Tageblatt kommuniziert. Ferner erfolgtdurch die Emittentin und ausgewählte Finanzintermediäre eine Privatplatzierungan qualifizierte Investoren. Die Emission wird von der DICAMA AG als FinancialAdvisor begleitet.Die zufließenden Mittel sollen für die Ablösung vonLieferantenverbindlichkeiten, die Verstärkung der Flächenpräsenz durchAußendienstmitarbeiter, Marketingmaßnahmen, Produktentwicklung und -managementsowie für die Optimierung der Finanzierungsstruktur (Ablösung eines höherverzinslichen Bankdarlehens und Rückführung kurzfristigerGesellschafterdarlehen) verwendet werden.Veganz bietet als eines von weltweit wenigen Unternehmen ein komplettesSortiment an veganen Lebensmitteln an: von Süßwaren über Fleisch-, Fisch- undKäsealternativen bis hin zu pflanzlichen Proteinen und Frühstücksartikeln mitveganen Milchsäurekulturen. Das Sortiment umfasst mittlerweile ca. 165 reinpflanzliche Produkte aus hochwertigen Zutaten überwiegend in Bio-Qualität. 2011gestartet als Europas erste vegane Lebensmittelsupermarktkette, konzentriertsich das Berliner Unternehmen mittlerweile auf die Entwicklung eigener veganerProdukte und vertreibt diese unter der Eigenmarke Veganz an über 15.000Verkaufsstellen wie Edeka und dm in Deutschland sowie Spar in Europa.Die industrielle Tierhaltung gilt mit einem Anteil von 24 % neben demTransportsektor als größter Verursacher von Treibhausemissionen. Mit seinenProdukten bietet Veganz klimafreundliche Lebensmittel in Zeiten derFridays-for-Future-Bewegung und des wachsenden Bewusstseins für die Folgen desKlimawandels. Die Unternehmensvision ist es, allen Menschen einen veganenLebensstil zu ermöglichen. Veganz bedient dabei einen wachsenden Markt. So wuchslaut Statista der Umsatz mit vegetarischen und veganen Lebensmitteln inDeutschland im Jahr 2018 um rund 33 % von 736 Mio. Euro auf 978 Mio. Euro. NachAngaben von Acumen Research and Consulting soll der weltweite veganeLebensmittelmarkt bis 2026 auf rund 24,3 Mrd. US-Dollar steigen - mit einerprognostizierten jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 9,1 % von 2019 bis2026.Jan Bredack, Gründer und CEO von Veganz, sagt: "Wir wollen Vorreiter sein, dieKundenwünsche nach Transparenz erfüllen und zeigen, dass der Konsum von veganenProdukten die Welt verändern kann. Kein Fortschritt im Transportsektor und keineEnergiewende können den Klimawandel so grundlegend verlangsamen wie einebewusste Lebensmittelauswahl und eine nachhaltige Lebensmittelproduktion. MitVeganz-Produkten entscheidet sich der Kunde bewusst für die Zukunft. Doch wirwollen noch viel mehr für die Umwelt tun und setzen dafür jetzt auf die Begebungeiner Anleihe sowie die dadurch steigende Aufmerksamkeit."Der von der luxemburgischen Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance duSecteur Financier (CSSF) gebilligte und an die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifizierte Wertpapierprospekt ist aufder Internetseite der Veganz Group AG (www.veganz.de/ir) verfügbar.Die Anleihe soll voraussichtlich am 10. Februar 2020 in den Handel im OpenMarket der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)einbezogen werden.Eckdaten der Anleihe 2020/2025Emittentin: Veganz Group AGVolumen: Bis zu 10 Mio. EuroISIN/WKN: DE000A254NF5/A254NFKupon: 7,5 % p.a.Ausgabepreis: 100 %Stückelung: 1.000 EuroAngebotsfrist: 13. Januar 2020 bis 7. Februar 2020, 12 Uhr; Zeichnung überwww.veganz.de/ir, "DirectPlace" der Deutsche Börse AG undwww.seedmatch.de/veganzanleihe möglichValuta: 10. Februar 2020Laufzeit: 5 Jahre: 10. Februar 2020 bis 10. Februar 2025 (ausschließlich)Zinszahlung: Jährlich, nachträglich zum 10. Februar eines jeden Jahres (erstmals2021)Rückzahlungstermin: 10. Februar 2025Rückzahlungsbetrag: 100 %Status: Nicht nachrangig, nicht besichertSonderkündigungsrechte der Emittentin:- Ab 10. Februar 2023 zu 102 % des Nennbetrags- Ab 10. Februar 2024 zu 101 % des NennbetragsKündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants:- Kontrollwechsel- Drittverzug- Negativverpflichtung auf Kapitalmarktverbindlichkeiten- Keine unzulässige Vermögensveräußerung- Keine unzulässigen Ausschüttungen (Mindest-EK-Quote von 20 % erforderlich)- Keine unzulässige Darlehensgewährung- ReportingverpflichtungAnwendbares Recht: Deutsches RechtProspekt: Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter Wertpapierprospekt mitNotifizierung an die BaFin (Deutschland)Börsensegment: Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der FrankfurterWertpapierbörse)Financial Advisor: DICAMA AGWichtiger Hinweis:Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, dieGegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentinausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburgim Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der BundesrepublikDeutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot.Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht gemäß dem U.S. SecuritiesAct von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert undsie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegeneiner anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in denVereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidunginteressierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähntenWertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin imZusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstelltenWertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die jeweilsauf der Webseite der Emittentin unter www.veganz.de/ir verfügbar sind.Über Veganz:Veganz - Gut für dich, besser für alle - ist die Marke für pflanzlicheLebensmittel. 2011 in Berlin gegründet, wurde das Unternehmen als erste veganeSupermarktkette Europas bekannt. Mit einer bunten und lebensbejahendenUnternehmensphilosophie schaffte es Veganz, die vegane Nische aufzubrechen undden pflanzlichen Ernährungstrend am Markt zu etablieren. Inzwischen sind dieaktuell 165 Produkte der Marke Veganz europaweit in über 15.000 Märkten desLebensmitteleinzelhandels und in Drogeriemärkten erhältlich. Das Unternehmen arbeitet unter anderem mit dm, Globus, Kaufland, Edeka, Müller, Rossman, Spar Österreich und Slowenien sowie Coop in der Schweiz zusammen. Zudem wird das Veganz-Produktportfolio kontinuierlich um qualitativ hochwertige, innovative Artikel erweitert sowie die nachhaltige Wertschöpfungskette stetig verbessert.