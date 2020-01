OTS: zeb / Finanzsektor setzt auf Robotic Process Automation - Bedeutung von ...

15.01.2020 - 12:06 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Finanzsektor setzt auf Robotic Process Automation - Bedeutung vonhöherer Qualität und Effizienz in Geschäftsprozessen steigt (FOTO)Münster (ots) - Die Mehrheit der Banken und Versicherer in Deutschland,Österreich und der Schweiz (DACH) hat laut einer Studie von zeb die Bedeutungvon Robotic Process Automation (RPA) für die Digitalisierung der eigenenGeschäftsmodelle erkannt. RPA-Software ermöglicht es, menschliches Verhaltennachzuahmen und regelbasierte Geschäftsprozesse zu automatisieren. Dieerfolgreiche Anwendung von RPA kann den Grundstein für den Einsatz weitererTechnologien wie künstlicher Intelligenz (KI) im Finanzsektor bilden.Im Detail beschäftigen sich aktuell rund 64 % der Unternehmen aktiv mit dieserTechnologie, und ca. 53 % der Banken und Versicherer in der DACH-Region habenbereits Prozesse mithilfe von RPA erfolgreich umgesetzt. Mit dem Einsatz von RPAverfolgen die Studienteilnehmer hauptsächlich Effizienz- und Qualitätsziele wiebeispielsweise die Schaffung von Freiraum für wertstiftende Tätigkeiten, dieErhöhung der Bearbeitungsgeschwindigkeit oder die Vermeidung von Fehlern.Hauptanwendungsbereich der Techno-logie ist bisher das Backoffice, wobei dieAutoren der Studie ausführen, dass Robotic Pro-cess Automation daneben auch inweiteren Funktionsbereichen wie in der IT, dem Rech-nungswesen oder im VertriebEffizienz- und Qualitätsgewinne ermöglichen kann. So sind 64 % der Befragten derÜberzeugung, dass RPA kein Hype, sondern eine nachhaltige Zukunftstechnologieist, deren weitere Implementierung binnen 18 Monaten geplant ist. Ebenfalls 64 %der Befragten gehen davon aus, dass der Einsatz von künstlicher Intelli-genz alsnächste technologische Entwicklungsstufe folgen wird und planen diesbezügli-cheUmsetzungen in den nächsten anderthalb Jahren.Christian Peltzer, Manager bei zeb, führt aus: "Unsere Studie zeigt, RoboticProcess Automation ist ein geeignetes Instrument zur Automatisierung vonGeschäftsprozessen im Finanzsektor. Banken und Versicherer haben das Potenzialvon RPA mehrheitlich erkannt, und erfolgreiche Institute zeigen, dassEffizienzvorteile tatsächlich auch realisiert werden können. Aus unserer Sichtfehlt es allerdings in weiten Teilen an einer geeigneten Governance, um dasvolle Effizienzpotenzial von RPA zu heben."Über die zeb-RPA-StudieDie Strategie- und Managementberatung zeb hat Ende 2019 den Einsatz von RoboticProcess Automation im Finanzsektor untersucht und dafür zuvor 47 Führungskräfteeuropäischer Banken und Versicherer befragt, davon 40 % aus der oberstenoperativen Ebene. Drei Viertel der Unternehmen haben ihren regionalenSchwerpunkt in der DACH-Region. Erfasst wurden neben internationalen Groß- undPrivatbanken ebenso Genossenschafts-banken und Sparkassen, aber auch Versichererund Automobilbanken.Weitere detaillierte Informationen zur zeb-RPA-Studie 2019 "Robotic ProcessAutomation der Finanzdienstleistungsbranche" finden Siehier:https://zeb-consulting.com/de-DE/robotic-process-automationAls führende Strategie- und Managementberatung bietet zeb seit 1992Transformationskompetenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette im BereichFinancial Services in Europa. In Deutschland unterhalten wir Büros in Frankfurt,Berlin, Hamburg, München und Münster (Hauptsitz). Internationale Standortebefinden sich in Amsterdam, Kiew, Kopenhagen, London, Luxemburg, Mailand,Moskau, New York City, Oslo, Stockholm, Warschau, Wien und Zürich. Zu unserenKunden zählen neben europäischen Groß- und Privatbanken auch Regionalbanken undVersicherungen sowie Finanzintermediäre aller Art. Bereits mehrfach wurde unserUnternehmen in Branchenrankings als "Bester Berater" der Finanzbrancheklassifiziert und ausgezeichnet.Pressekontakt:Franz-Josef ReuterHead of Public & International AffairsPhone +49.251.97128.347E-Mail Franz-Josef.Reuter@zeb.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119614/4492641OTS: zebQuelle: dpa-AFX