PATRIMOINE ET COMMERCE: ACTIVITE DE L'ANNEE 2019

PATRIMOINE ET COMMERCEPATRIMOINE ET COMMERCE: ACTIVITE DE L'ANNEE 201922-Jan-2020 /CET/CESTInformation réglementaire transmise par EQS Group.Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.Activité de l'année 2019Loyers bruts en progression de +7,1 % à 46,1 M&euroBoulogne-Billancourt, le 22 janvier 2020Au cours de l'année 2019, les loyers bruts totaux du portefeuille immobilieront augmenté de +7,1% par rapport à l'année dernière, pour s'élever à 46,1millions d'euros.En millions d'euros - 12 mois 2019 2018 Variation %Périmètre constant 36,5 36,0 +0,6 +1,6%Acquisitions 4,9 1,2 +3,7 N/ACessions 0,2 0,8 (0,6) N/ARestructurations 4,6 5,1 (0,5) N/ATotal loyers bruts 46,1 43,1 +3,1 +7,1%La progression des loyers bruts s'explique par la hausse des loyers àpérimètre constant (portée par l'indexation contractuelle des baux) et parl'acquisition de nouveaux actifs en 2019 et l'effet année pleine desacquisitions 2018. Cette forte croissance est en partie atténuée par lescessions d'actifs non stratégiques et les actifs en restructuration(essentiellement une galerie commerciale).AcquisitionsAu cours du quatrième trimestre, Patrimoine & Commerce a poursuivi sondéveloppement avec l'acquisition de six actifs pour un montant total de 26,1M&euro.Patrimoine & Commerce a investi à Beynost (01) et Etrembières (74) dans deuxactifs à usage de restauration exploités par l'enseigne Courtepaille sur unesurface de plancher totale de 907 m². La durée ferme des baux signés est de9 et 12 ans.Deux actifs à Echirolles (38) et à Champniers (16), axés autour de la chaînede salles de sport Basic Fit, leader Européen du secteur, ont égalementintégré le patrimoine du Groupe. L'enseigne a signé deux baux d'une duréeferme de 9 et 6 ans.Par ailleurs, Patrimoine & Commerce a réceptionné un retail park sur lacommune de Wittenheim (68) dans la première zone commerciale del'agglomération de Mulhouse et une des deux premières d'Alsace. D'unesurface de plancher totale de 16 900 m², la première tranche de l'opérationlivrée cette année est louée entre autres aux enseignes Boulanger etPoltronesofà. La deuxième tranche sera livrée en 2020. Cette opérationpermet de consolider la présence du Groupe sur la zone où elle possède unactif mitoyen de 12 cellules et d'une surface de 10 400 m².De plus, Patrimoine & Commerce a restructuré, après son acquisition en débutd'année, un actif commercial de 3 674 m² à Salaise-sur-Sanne (38), loué auxenseignes La Foir'Fouille, Gedimat, Kiloutou et Speedy.Pour rappel, au cours de l'année 2019, le patrimoine s'est également enrichiavec les acquisitions d'un portefeuille de quatre actifs dans l'Aisne àSoissons, Château-Thierry, Laon et Chauny, ainsi qu'un retail park àChampagne-au-Mont-d'Or (69). Le total des acquisitions 2019 s'élève ainsi à80,9 M&euro représentant un rendement immobilier supérieur à 7,0%.CessionsEn 2019, Patrimoine & Commerce a poursuivi sa politique de cession d'actifsnon stratégiques avec la vente de deux lots à Saint-Gaudens (31) et d'unactif à L'Isle-Adam (95) pour un montant de 5,7 M&euro, en ligne avec lesvaleurs d'expertise.PerspectivesEric Duval, Gérant et Fondateur de Patrimoine & Commerce, a déclaré : «L'activité des douze mois de l'exercice 2019 confirme la pertinence de notrestratégie dans un contexte économique perturbé. Notre excellenceopérationnelle combinée à un portefeuille de retail parks low cost en Francenous permet de réaliser de bonnes performances. La dynamique de nos loyersest également le fruit de notre activité locative intense et desacquisitions réalisées tout au long de l'année. Nous sommes par conséquentconfiants pour 2020 pour garantir une croissance durable tout en maintenantla solidité de notre structure financière ».?? propos de Patrimoine & CommercePatrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifsimmobiliers, principalement de commerce, totalisant plus de 500 000 m². Ces actifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité de villes moyennes sur l'ensemble du territoire français.Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui lui permettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifs d'exploitation.Patrimoine & Commerce est cotée sur NYSE Euronext Paris.Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PAT