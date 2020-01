PATRIMOINE ET COMMERCE: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31 DECEMBRE 2019

07.01.2020 - 19:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 7 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

19:00

13:00

18:00

PATRIMOINE ET COMMERCEPATRIMOINE ET COMMERCE: BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AU 31DECEMBRE 201907-Jan-2020 /CET/CESTInformation réglementaire transmise par EQS Group.Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.Communiqué de presse - 7 janvier 2020Bilan semestriel du contrat de liquiditéau 31 decembre 2019Boulogne-Billancourt, le 7 janvier 2020Au titre du contrat de liquidité confié par la société PATRIMOINE ETCOMMERCE à Kepler Cheuvreux, à la date du 31 décembre 2019, les moyenssuivants figuraient au compte de liquidité :· 4 098 titres· 81 638.60 &euro en espèces· Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 195· Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 201· Volume échangé sur le semestre à l'achat : 10 960 titres pour 191 059.22&euro· Volume échangé sur le semestre à la vente : 12 471 titres pour 213759.41 &euroIl est rappelé :* que lors du dernier bilan du 30 juin 2019, les moyens suivants figuraientau compte de liquidité :· 5 609 titres· 58 938.41 &euro en espèces· Nombre de transactions exécutées sur le semestre à l'achat : 254· Nombre de transactions exécutées sur le semestre à la vente : 209· Volume échangé sur le semestre à l'achat : 14 853 titres pour 262 182.10&euro· Volume échangé sur le semestre à la vente : 10 904 titres pour 189530.27 &euro* que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient aucompte de liquidité :· 9 013 titres· 36 192.00 &euro en espècesLa mise en ?"uvre du contrat de liquidité est réalisée conformément à laDécision de l'AMF n°2018-01 en date du 2 juillet 2018, instaurant descontrats de liquidité sur titres de capital au titre de pratique de marchéadmise.o0oAchats VentesNombre Nombre Capitaux Nombre Nombre Capitauxde de en de de entransact titres transac titresions tionsEUR EURTotal 195 10 960 191 201 12 471 213059,22 759,4102/07/2019 2 201 3 738,60 1 1 18,7503/07/2019 2 201 3 738,60 1 1 18,6504/07/2019 2 201 3 738,60 1 1 18,6005/07/2019 8 1 013 18 1 1 18,45385,9508/07/2019 1 1 18,40 1 1 18,4010/07/2019 1 1 18,10 1 1 18,1011/07/2019 1 1 18,40 1 1 18,4012/07/2019 1 1 18,25 1 1 18,2515/07/2019 1 1 18,25 1 1 18,2517/07/2019 1 1 18,25 1 1 18,2518/07/2019 1 1 18,25 1 1 18,2519/07/2019 1 1 18,20 1 1 18,2023/07/2019 1 1 18,15 1 1 18,1524/07/2019 1 1 18,15 1 1 18,1525/07/2019 1 1 18,15 1 1 18,1531/07/2019 1 1 16,95 1 1 16,9501/08/2019 2 31 523,90 1 1 16,9502/08/2019 1 1 16,95 1 1 16,9505/08/2019 3 40 674,00 1 1 16,9506/08/2019 5 332 5 491,28 2 201 3 346,6507/08/2019 2 100 1 660,00 - - -08/08/2019 1 1 16,60 1 1 16,6009/08/2019 2 118 1 947,00 3 201 3 336,6012/08/2019 2 31 511,50 3 201 3 356,7013/08/2019 2 83 1 386,10 1 1 16,7514/08/2019 2 60 1 005,00 1 1 16,7516/08/2019 2 142 2 378,50 1 1 16,8020/08/2019 1 1 16,90 1 1 16,9021/08/2019 2 101 1 701,85 1 1 16,9022/08/2019 6 472 7 745,52 1 1 16,8023/08/2019 3 201 3 216,00 1 1 16,0026/08/2019 6 150 2 320,50 - - -28/08/2019 1 1 15,40 10 1 089 16988,4029/08/2019 1 1 15,55 6 413 6 459,3202/09/2019 1 1 15,65 1 1 15,6503/09/2019 1 1 15,65 2 301 4 740,7504/09/2019 1 1 15,65 1 1 15,6505/09/2019 1 1 15,70 6 1 693 28019,1509/09/2019 2 201 3 336,60 1 1 16,6510/09/2019 1 1 16,55 1 1 16,5511/09/2019 4 601 9 826,35 1 1 16,5012/09/2019 2 76 1 216,00 3 201 3 256,2013/09/2019 1 1 16,05 1 1 16,0516/09/2019 1 1 16,30 4 142 2 328,8017/09/2019 1 1 16,35 2 60 984,0018/09/2019 1 1 16,50 1 1 16,5019/09/2019 1 1 16,50 2 201 3 336,6020/09/2019 2 101 1 656,40 2 25 410,2523/09/2019 2 200 3 270,00 - - -24/09/2019 2 101 1 656,40 1 1 16,4525/09/2019 1 1 16,50 1 1 16,5030/09/2019 1 1 16,55 1 1 16,5501/10/2019 1 1 16,55 1 1 16,5502/10/2019 1 1 16,55 1 1 16,5504/10/2019 1 1 16,50 1 1 16,5007/10/2019 1 1 16,50 1 1 16,5008/10/2019 1 1 16,50 1 1 16,5009/10/2019 2 101 1 656,40 1 1 16,4510/10/2019 2 83 1 344,60 1 1 16,3511/10/2019 5 243 3 909,87 - - -14/10/2019 - - - 3 200 3 260,0015/10/2019 1 1 16,40 2 201 3 316,5016/10/2019 2 201 3 296,40 1 1 16,4517/10/2019 4 301 4 921,35 1 1 16,4018/10/2019 1 1 16,35 2 201 3 296,4021/10/2019 1 1 16,40 1 1 16,4023/10/2019 1 1 16,45 1 1 16,4524/10/2019 1 1 16,45 2 201 3 326,551 1 16,50 1 1 16,5025/10/201928/10/2019 1 1 16,55 2 201 3 346,6529/10/2019 1 1 16,70 1 1 16,7030/10/2019 2 6 99,72 1 1 16,7031/10/2019 2 11 182,71 2 201 3 376,8001/11/2019 2 186 3 087,60 1 1 16,6504/11/2019 1 1 16,65 1 1 16,6505/11/2019 2 201 3 346,65 1 1 16,7006/11/2019 1 1 16,75 1 1 16,7507/11/2019 1 1 16,80 3 201 3 376,8008/11/2019 1 1 16,75 2 301 5 056,8011/11/2019 1 1 16,95 3 301 5 117,0012/11/2019 1 1 17,10 4 427 7 391,3713/11/2019 1 1 17,30 6 675 11 886,7514/11/2019 4 401 7 097,70 6 501 8 997,9615/11/2019 1 1 17,55 4 301 5 366,8318/11/2019 1 1 17,75 2 201 3 577,8019/11/2019 1 1 17,80 14 506 9 108,0020/11/2019 1 1 18,00 3 296 5 428,6421/11/2019 1 1 18,35 2 201 3 698,4022/11/2019 1 1 18,55 1 1 18,5525/11/2019 2 46 855,60 1 1 18,6526/11/2019 1 1 18,65 2 201 3 798,9027/11/2019 12 1 102 20 353,94 1 1 18,8528/11/2019 1 1 18,60 4 295 5 487,0029/11/2019 6 855 15 364,35 1 1 18,2502/12/2019 - - - 2 200 3 650,0003/12/2019 1 1 17,85 1 1 17,8504/12/2019 1 1 17,90 1 1 17,9005/12/2019 - - - 3 400 7 420,0006/12/2019 1 1 18,45 3 107 1 990,2010/12/2019 1 1 18,45 1 1 18,4511/12/2019 5 801 14 442,03 1 1 18,2513/12/2019 3 401 7 097,70 3 201 3 597,9017/12/2019 - - - 2 157 2 884,0918/12/2019 6 800 14 520,00 - - -19/12/2019 3 201 3 658,20 1 1 18,3520/12/2019 - - - 1 159 2 925,6023/12/2019 1 1 18,15 5 401 7 318,2524/12/2019 1 1 18,15 2 201 3 658,2027/12/2019 - - - 1 41 754,4030/12/2019 1 200 3 620,00 - - -31/12/2019 - - - 2 200 3 680,00(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 07, 2020ET (GMT)