PATRIMOINE ET COMMERCE: Déclaration des transactions sur actions propres

PATRIMOINE ET COMMERCEPATRIMOINE ET COMMERCE: Déclaration des transactions sur actions propres30-Déc-2019 /CET/CESTInformation réglementaire transmise par EQS Group.Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.Déclaration des transactions sur actions propres(hors contrat de liquidité) réalisées du 23 décembre 2019au 27 décembre 2019Le 30 décembre 2019,Nom de Code Identifiant de Jour de la Code Volume Prix Marchél'émetteur l'émetteur transactio identifiant total pondn de journa érél'instrument lier moyefinancier (en nnombre jourd'acti nalions) erd'acquisitiodesactionsPatrimoine 969500C2C11L0PTGRH11 2019-12-23 FR0011027135 489 18,2 XPARet 3517commerce 4Patrimoine 969500C2C11L0PTGRH11 2019-12-24 FR0011027135 400 18,1 XPARet 5337commerce 5Patrimoine 969500C2C11L0PTGRH11 2019-12-27 FR0011027135 350 18,3 XPARet 0000commerce 0TOTAL 1239 18,2Le reporting détaillé est disponible sur le site internet de Patrimoine etCommerce www.patrimoine-commerce.com [1] dans l'espace Finance/ DocumentsFinanciers/ Informations relatives aux transactions sur actions propres?? propos de Patrimoine & CommercePatrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifsimmobiliers, principalement de commerce, totalisant près de 494 000 m². Cesactifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité devilles moyennes sur l'ensemble du territoire français.Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui luipermettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifsd'exploitation.Patrimoine & Commerce est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PATPour plus d'informations : www.patrimoine-commerce.com [1]Pour toute information, contacter :PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA CommunicationGérant Emmanuel DOVERGNEEric Duval Tél. : 01 56 43 44 63Tél. : 01 46 99 47 79 emmanuel.dovergne@keima.frFichier PDF dépôt réglementaireTitre du document : cpDocument : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=XFOFHMIOHP [2]Langue : FrançaisEntreprise : PATRIMOINE ET COMMERCE7 RUE NATIONALE92100 BOULOGNE BILLANCOURTFranceTéléphone : +33146994762E-mail : contact@patrimoine-commerce.comInternet : https://www.patrimoine-commerce.com/ISIN : FR0011027135Ticker Euronext : PATCatégorie AMF : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur /Transactions sur actions propres (version agrégée)EQS News ID : 944753Fin du communiqué EQS News-Service944753 30-Déc-2019 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=45e800732576265cf8fa8dd21eba6206&application_id=944753&site_id=vwd&application_name=news2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ed636c36de7a993948c67a6c5f90b4aa&application_id=944753&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)