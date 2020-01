PATRIMOINE ET COMMERCE: Déclaration des transactions sur actions propres

06.01.2020 - 19:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

PATRIMOINE ET COMMERCEPATRIMOINE ET COMMERCE: Déclaration des transactions sur actions propres06-Jan-2020 /CET/CESTInformation réglementaire transmise par EQS Group.Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur.Déclaration des transactions sur actions propres(hors contrat de liquidité) réalisées du 30 décembre 2019au 3 janvier 2020Le 6 janvier 2020,Nom de Code Identifiant de Jour de la Code Volume Prix Marchél'émetteur l'émetteur transactio identifiant total pondn de journa érél'instrument lier moyefinancier (en nnombre jourd'acti nalions) erd'acquisitiodesactionsPatrimoine 969500C2C11L0PTGRH11 2019-12-30 FR0011027135 700 18,2 XPARet 0000commerce 0Patrimoine 969500C2C11L0PTGRH11 2019-12-31 FR0011027135 710 18,3 XPARet 6887commerce 3Patrimoine 969500C2C11L0PTGRH11 2020-01-02 FR0011027135 678 18,4 XPARet 6910commerce 0Patrimoine 969500C2C11L0PTGRH11 2020-01-03 FR0011027135 680 18,5 XPARet 6294commerce 1TOTAL 2768 18,4Le reporting détaillé est disponible sur le site internet de Patrimoine etCommerce www.patrimoine-commerce.com [1] dans l'espace Finance/ DocumentsFinanciers/ Informations relatives aux transactions sur actions propres?? propos de Patrimoine & CommercePatrimoine & Commerce détient et exploite un portefeuille d'actifsimmobiliers, principalement de commerce, totalisant près de 494 000 m². Cesactifs sont situés pour l'essentiel dans des retail parks à proximité devilles moyennes sur l'ensemble du territoire français.Patrimoine & Commerce dispose d'un important deal-flow identifié qui luipermettra d'alimenter sa croissance en actifs de développement et en actifsd'exploitation.Patrimoine & Commerce est cotée sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.Code ISIN : FR0011027135 - Code Mnémo : PATPour plus d'informations : www.patrimoine-commerce.com [1]Pour toute information, contacter :PATRIMOINE & COMMERCE KEIMA CommunicationGérant Emmanuel DOVERGNEEric Duval Tél. : 01 56 43 44 63Tél. : 01 46 99 47 79 emmanuel.dovergne@keima.frFichier PDF dépôt réglementaireTitre du document : cpDocument : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=GCLBIBNVKF [2]Langue : FrançaisEntreprise : PATRIMOINE ET COMMERCE7 RUE NATIONALE92100 BOULOGNE BILLANCOURTFranceTéléphone : +33146994762E-mail : contact@patrimoine-commerce.comInternet : https://www.patrimoine-commerce.com/ISIN : FR0011027135Ticker Euronext : PATCatégorie AMF : Acquisition ou cession des actions de l'émetteur /Transactions sur actions propres (version agrégée)EQS News ID : 946955Fin du communiqué EQS News-Service946955 06-Jan-2020 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=45e800732576265cf8fa8dd21eba6206&application_id=946955&site_id=vwd&application_name=news2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=56939d2ea04ff3be313d709f16f92854&application_id=946955&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)