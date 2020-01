PC-Auslieferungen steigen im 4Q dank Windows-Umstellung

14.01.2020 - 07:26 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Von Micah MaidenbergNEW YORK (Dow Jones)Getrieben von der Umstellung auf Windows 10 haben die PC-Hersteller ein solides viertes Quartal hinter sich gebracht. Im gesamten Jahr 2019 ist der PC-Markt erstmals seit 2011 gewachsen, wie die Marktforscher International Data Corp und Gartner mitteilten.Die Unternehmen haben vermehrt neue Rechner mit dem Betriebssystem Windows 10 gekauft, um jene mit Windows 7 zu ersetzen. Microsoft stellt den Support für Windows 7 am Dienstag ein.Im vierten Quartal wurden laut Gartner weltweit 70,6 Millionen PCs ausgeliefert, ein Anstieg von 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Laut IDC legte der Absatz von Desktop-PCs, Notebooks und anderen Computern um 4,8 Prozent auf 71,8 Millionen Einheiten zu. IDC und Gartner verwenden unterschiedliche Definitionen für PCs, daher die abweichenden Zahlen.Lenovo, HP und Dell dominierten die Branche weiterhin mit einem kombinierten Marktanteil von rund 66 Prozent im vierten Quartal, wie aus den Zahlen von IDC hervorgeht. Bei Gartner lautet die Zahl auf 65 Prozent.Der Markt wird weiterhin mit Schwierigkeiten zu kämpfen haben", sagte IDC-Analyst Ryan Reith. 2019 habe aber ein "klares Signal" gesendet, dass die Nachfrage nach PCs trotz des Wettbewerbs durch mobile Geräte und andere Konkurrenzprodukte weiterhin vorhanden ist.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/DJN/mgo/shaEND) Dow Jones NewswiresJanuary 14, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.