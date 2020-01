PERSBERICHT: Nyrstar: Openbaarmaking over een -2

20.01.2020 - 19:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 6 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

13:00

18:00

13:00

18:00

DJ PERSBERICHT: Nyrstar: Openbaarmaking over een transparantiekennisgevingGereglementeerde InformatieOpenbaarmaking over een transparantiekennisgeving(artikel 14, eerste lid, van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmakingvan belangrijke deelnemingen)20 januari 2020 om 19.00 CETSamenvatting van de kennisgevingNyrstar NV (de "Vennootschap") maakt hierbij, overeenkomstig artikel 14,eerste lid, van de Wet van 2 mei 2007, bekend dat het tweetransparantiemeldingen heeft ontvangen van RSQ Investors (division ofQuanteus Group BV), Kris Vansanten BVBA, Kris Vansanten, E3V & PartnersBV en een niet verder genoemde fysieke persoon, overeenkomstig deartikelen 6 en 18 van de wet van 2 mei 2007.In hun kennisgeving melden RSQ Investors (division of Quanteus Group BV),Kris Vansanten BVBA, Kris Vansanten, E3V & Partners BV en de niet verdergenoemde fysieke persoon dat, ingevolge verwervingen vanstemrechtverlenende effecten of stemrechten:1. op 8 januari 2020, RSQ Investors (division of Quanteus Group BV), KrisVansanten BVBA en Kris Vansanten 3,20% van de stemrechten van Nyrstarbezitten. RSQ Investors (division of Quanteus Group BV), Kris VansantenBVBA en Kris Vansanten hebben aldus de deelnemingsdrempel van 3%overschreden. Samen met E3V & Partners BV en de niet verder genoemdefysieke persoon hielden zij, op 8 januari 2020, 4,21% van de stemrechtenvan Nyrstar;2. op 15 januari 2020, RSQ Investors (division of Quanteus Group BV), KrisVansanten BVBA, Kris Vansanten, E3V & Partners BV en de niet verdergenoemde fysieke persoon 5,01% van de stemrechten van Nyrstar bezitten.Zij hebben aldus de deelnemingsdrempel van 5% overschreden.Inhoud van de kennisgevingDe eerste op 17 januari 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgendeinformatie:Reden voor de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechtenKennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoonPersonen die in onderling overleg handelenKennisgevingsplichtige personenRSQ Investors (division of Quanteus Group BV)Kris Vansanten BVBAKris VansantenE3V & Partners BVNatuurlijke persoonDatum van drempeloverschrijding08/01/2020Overschreden drempel (in %)Noemer109.873.001Details van de kennisgevingVorigeA) Stemrechten kennisgeving Na de transactie# stemrechten # stemrechten % stemrechtenVerbondenHouders van aan Los van Verbonden Los vanstemrechten effecten de effecten aan effecten de effectenKris Vansanten 1.870.000 1.870.000 1,70%Kris VansantenBVBA 130.000 130.000 0,12%RSQ Investors(division ofQuanteus GroupBV) 1.000.000 1.520.000 1,38%Subtotaal 3.000.000 3.520.000 3,20%Natuurlijkeperson 755.155 755.155 0,69%E3V & PartnersBV 352.000 0,32%Subtotaal 755.155 1.107.155 1,01%TOTAL 4.627.155 0 4,21% 0,00%B) Gelijkgesteldefinanciëleinstrumenten Na de transactie# stemrechtenHouders van die kunnengelijkgestelde Uitoefeningstermijn worden verworvenfinanciële Type financieel Vervaldatum of -datum DD/MM/YYYY bij de uitoefeninginstrumenten instrument DD/MM/YYYY of tekst van het instrument % stemrechten AfwikkelingTOTAAL 0 0TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechtenBEREKENEN 4.627.155 4,21%Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke dedeelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)Kris Vansanten controleert voor 90% Kris Vansanten BVBA. Kris Vansantencontroleert voor 75% Quanteus Group BVBA, waarvan RSQ Investors eendivisie uitmaakt. De natuurlijke persoon controleert E3V & Partners BV.Bijkomende informatieN/ADe tweede op 17 januari 2020 gedateerde kennisgeving bevat de volgendeinformatie:Reden voor de kennisgevingVerwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechtenDrempeloverschrijding door personen die in onderling overleg handelenKennisgeving doorEen moederonderneming of een controlerende persoonPersonen die in onderling overleg handelenKennisgevingsplichtige personenRSQ Investors (division of Quanteus Group BV)Kris Vansanten BVBAKris VansantenE3V & Partners BVNatuurlijke persoonDatum van drempeloverschrijding15/01/2020Overschreden drempel (in %)Noemer109.873.001Details van de kennisgevingVorigeA) Stemrechten kennisgeving Na de transactie# stemrechten # stemrechten % stemrechtenVerbondenHouders van aan Los van Verbonden Los vanstemrechten effecten de effecten aan effecten de effectenKris Vansanten 1.870.000 1.870.000 1,70%Kris VansantenBVBA 130.000 130.000 0,12%RSQ Investors(division ofQuanteus GroupBV) 1.520.000 2.395.000 2,18%Subtotaal 3.520.000 4.395.000 4,00%Natuurlijkeperson 755.155 755.155 0,69%E3V & PartnersBV 352.000 352.000 0,32%Subtotaal 1.107.155 1.107.155 1,01%TOTAL 5.502.155 0 5,01% 0,00%(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)B) Gelijkgesteldefinanciëleinstrumenten Na de transactie# stemrechtenHouders van die kunnengelijkgestelde Uitoefeningstermijn worden verworvenfinanciële Type financieel Vervaldatum of -datum DD/MM/YYYY bij de uitoefeninginstrumenten instrument DD/MM/YYYY of tekst van het instrument % stemrechten AfwikkelingTOTAAL 0 0TOTAAL (A & B) # stemrechten % stemrechtenBEREKENEN 5.502.155 5,01%Volledige keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke dedeelneming daadwerkelijk wordt gehouden (in voorkomend geval)Kris Vansanten controleert voor 90% Kris Vansanten BVBA. Kris Vansantencontroleert voor 75% Quanteus Group BVBA, waarvan RSQ Investors eendivisie uitmaakt. De natuurlijke persoon controleert E3V & Partners BV.Bijkomende informatieN/AVariaDit persbericht kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd viadeze linkhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=6NKGdux0WA21MqscPRfFmdB1vl2IT_BrqdX4uQsfd0rJiyPHUIwW2CzU2gzJHg0PFQGC6rcI3oFmWeCpNi0ZSbghwB0zItXnGgNWstdEug1oN4GejiY4UpTPmeT8ZFOQgVsRjpv6jfGsWfRdZAKlSqJ1BppwTZ7ZzeRnt3moIik=https://www.nyrstar.be/nl/media/regulatory-releases.De kennisgeving kan op de website van Nyrstar worden geraadpleegd viadeze linkhttps://www.globenewswire.com/Tracker?data=6NKGdux0WA21MqscPRfFmdB1vl2IT_BrqdX4uQsfd0rAJdaMv3ngTw0y_g4BRT-GwrWsdqUw4BGtsLqBzEhevXvcG29KcQYb3s1p0OsU0xGADCDxym-fXkQVkAoWLZB7d0BStOvPBys2D7riLTzbGyntk6gZtXe9jP9jjSqAEGHnfM4m46fqDnImTGY0ptRw1HOh8ldKodom1ZxyLbH5f0H5dwP6HBOhnS_yudLr7R97cE6ViGvlPakzlkZTIHprSZCuWCUYTOX4ruGLIVDTIAhttps://www.nyrstar.be/nl/investors/share-and-bondholder-information/shareholder-structureContactpersoon voor vragen met betrekking tot het transparantiebericht,de kennisgeving en de aandeelhoudersstructuur van de Vennootschap:Company Secretary,https://www.globenewswire.com/Tracker?data=xi0Y-dvONASF0LAtktlnYgajY0oAMAPUAupx1fIboXYbfrmBs2PAbL_DtmUXSlQTbzbtbSkzN9R1GNyKVrQNvMIp1FWz9nlvaLCwnqJTu31L-sc13egG206q5kHmXdqrcompany.secretary@nyrstar.com.Over NyrstarDe Vennootschap werd opgericht in België en heeft, na voltooiingvan de herkapitalisatie/herstructurering een 2% participatie in deNyrstar Groep. De Vennootschap is op Euronext Brussels genoteerd onderhet symbool NYR. Meer informatie vindt u op de website van Nyrstar:https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jwWB2-bqluY2OHTkgM5MVu7uy37JE8LheQVkw962E7TPyrHdFePm442KFBnElTCHBUuQW3JKP5wLinpYQumd_gwww.nyrstar.be.Neem voor meer informatie contact op met:Anthony Simms - Head of External Affairs T: +41 44 745 8157 M:+41 79 722 2152https://www.globenewswire.com/Tracker?data=ObgMJpMU66e4IMru6_VQFLOmoy5KR8cC68CCwHrhS3sHRrPx0sF3JKa7He68YOLj-gnudHjrPB9xkTJYIM7oZQ_usdNmv3fsxsqky92oU1kHf9hGpd8dgBWls3wk56QFanthony.simms@nyrstar.comBijlagePress release transparancy notifications 20 January 2020 - NLhttps://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/c81cfb67-cafa-4385-8063-f7b1b2741bb3(END) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)