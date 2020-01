Pharnext annonce des résultats encourageants de -2

06.01.2020 - 19:00 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 12 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

DJ Pharnext annonce des résultats encourageants de l'étude d'extension de Phase 3 en ouvert de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A)PharnextPharnext annonce des résultats encourageants de l'étude d'extension de Phase3 en ouvert de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A(CMT1A)06-Jan-2020 /CET/CESTInformation réglementaire transmise par EQS Group.Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur._Communiqué de Presse_Pharnext annonce des résultats encourageants de l'étude d'extension de Phase3 en ouvert de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A(CMT1A)· Les résultats suggèrent une innocuité et une efficacité durables dePXT3003 chez les patients CMT1A après une durée totale de 25 mois d'étudeclinique (étude de Phase 3 + étude d'extension en ouvert)· Les patients CMT1A ont présenté une amélioration ou une stabilisation dela maladie, évaluées par le score ONLS (Overall Neuropathy LimitationsScale) durant l'étude d'extension de Phase 3 en ouvertUne conférence téléphonique en anglais se tiendra aujourd'hui à 22h30 CET(16h30 ET)Une conférence téléphonique en français se tiendra le mardi 7 janvier à10h00 CET (4h00 ET)PARIS, France, le 6 janvier 2020 à 19h00 (CET) - Pharnext SA (FR0011191287 -ALPHA), société biopharmaceutique pionnière d'une nouvelle approche dedéveloppement de combinaisons de médicaments innovants basée sur les BigData génomiques et l'intelligence artificielle, annonce aujourd'hui desrésultats encourageants de l'étude d'extension de Phase 3 en ouvert dePXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A).Les données obtenues sur 185 patients inclus dans l'étude d'extension enouvert d'une durée de 9 mois (PLEO-CMT-FU) sont cohérentes avec lesrésultats positifs d'innocuité et de tolérance précédemment obtenus dansl'étude de P hase 3 en double aveugle de 15 mois (PLEO-CMT). Les principalesdonnées d'efficacité d'une analyse préliminaire[1] de l'étude ouvertePLEO-CMT-FU révèlent que :· Les patients se sont améliorés sur leur score ONLS (Overall NeuropathyLimitations Scale) dans tous les sous-groupes traités avec PXT3003 aucours de l'étude d'extension par rapport au déclin du score ONLS observédans le groupe placebo.· Les patients traités avec PXT3003 depuis le démarrage du programme dePhase 3 se sont améliorés ou sont restés stables sur le score ONLS à lafin de l'étude d'extension PLEO-CMT-FU par rapport au début de l'étudePLEO-CMT.· Les patients dont le score ONLS a décliné pendant l'interruption de leurtraitement se sont améliorés quand ils l'ont repris.« Ces données renforcent notre confiance dans les signaux d'innocuité etd'efficacité observés dans les études cliniques précédentes », a déclaréDaniel Cohen, MD, PhD, co-fondateur et Directeur Général de Pharnext. « Noussommes impatients de poursuivre nos discussions avec la Food and DrugAdministration des ??tats-Unis (FDA) et envisageons un accord sur leprotocole d'un essai pivot de Phase 3 supplémentaire au cours du premiersemestre de 2020, avec l'objectif de démarrer cette étude dès que possible.« Les patients atteints de CMT1A n'ont aucune pharmacothérapie disponiblepour leur maladie héréditaire chronique évoluant de manière progressive », adéclaré le Prof Maggie C. Walter, MD, MA, Professeur Associée de Neurologieau Friedrich-Baur-Institute à l'Université de Munich, Allemagne. « Bien queces données proviennent d'une étude ouverte, elles semblent soutenir lessignaux d'efficacité observés dans l'essai de Phase 3 en double aveugleprécédent et suggèrent un effet potentiellement durable sur une période dedeux ans ».Prof Florian P. Thomas, MD, MA, PhD, MS, Président fondateur et Professeur àl'Hackensack Meridian School of Medicine, Hackensack, NJ, USA ajoute : « Cesrésultats apportent des arguments supplémentaires suggérant que PXT3003pourrait potentiellement stabiliser et même améliorer les fonctionsneurologiques des patients atteints de CMT1A. Je suis enthousiaste à proposde ces résultats et du potentiel de PXT3003 à devenir une nouvelle thérapiesûre pour les patients atteints de CMT1A. »Design de l'étude PLEO-CMT-FUPLEO-CMT-FU est une étude d'extension de Phase 3 en ouvert[2] sur 9 mois,conçue pour évaluer l'innocuité et la tolérance à long terme de PXT3003 chezles patients ayant terminé l'étude PLEO-CMT. Cette dernière est une étude dePhase 3 en double aveugle qui a évalué l'efficacité et l'innocuité duPXT3003 sur 15 mois chez 323 patients âgés de 16 à 65 ans et atteints deCMT1A. En octobre 2018, Pharnext a annoncé que PXT3003 avait atteint lecritère principal d'évaluation, le score ONLS, dans l'étude PLEO-CMT avecune différence statistiquement significative entre le bras de la dose élevéeet le bras placebo (p = 0,008).Les patients sous dose faible (D1) ou dose élevée (D2) de PXT3003 dansl'étude PLEO-CMT et qui ont décidé d'entrer dans l'étude PLEO-CMT-FU ontcontinué le traitement aux mêmes doses respectives (D1-D1 ou D2-D2), tandisque les patients sous placebo dans l'étude PLEO-CMT et qui ont choisi depoursuivre l'étude ont été randomisés 1:1 dans les cohortes D1 ou D2 (P-D1ou P-D2, respectivement). Un problème inattendu de formulation de la dose D2en septembre 2017 a conduit à l'arrêt du bras à dose élevée (D2) et à uneinterruption de traitement chez certains patients. Cette interruption a eulieu soit pendant l'étude de Phase 3 PLEO-CMT, soit pendant la phased'extension PLEO-CMT-FU, soit entre les deux études. Suite à cet événement,les patients sous dose élevée (D2) dans l'étude d'extension ont poursuiviavec le double en volume de la dose faible (D1), équivalant à la dose élevée(D2), avec pour conséquence la rupture de l'aveugle de l'étude d'extensionet sa requalification en étude ouverte. De plus, suite au problème deformulation, tous les patients sous placebo terminant l'étude PLEO-CMT ontensuite été transférés uniquement dans la cohorte D1 de l'étude d'extensionPLEO-CMT-FU.Sur les 323 patients inclus dans PLEO-CMT, 187 patients sont entrés dansl'étude d'extension, PLEO-CMT-FU, dont 185[3] ont pu être inclus dansl'analyse des données, soit 62 dans le groupe D1-D1, 69 dans le groupeD2-D2, 46 dans le groupe P-D1 et 8 dans le groupe P-D2.Les données ont ensuite été regroupées dans trois périodes distinctes (voirle graphique en annexe) :1) PLEO-CMT: étude de Phase 3 en double aveugle (deux doses de PXT3003contre placebo)2) Interruption3) PLEO-CMT-FU: analyse incluant uniquement la période de traitementininterrompue la plus longue durant l'étude d'extensionRésultats de PLEO-CMT-FUUne analyse préliminaire d'efficacité sur le score ONLS, échelle évaluant lehandicap des patients et critère principal d'évaluation de l'étude PLEO-CMT,a montré une amélioration de tous les groupes de l'étude PLEO-CMT-FU parrapport aux patients sous placebo (P-D1 + P-D2 poolés) durant l'étudePLEO-CMT (estimation / an[4]: -0,30, IC à 95% [-0,48 ; -0,12], p = 0,001).Les patients du bras placebo (P-D1 + P-D2 poolés) durant l'étude de Phase 3PLEO-CMT, après leur mise sous traitement aux doses D1 ou D2 dans l'étudePLEO-CMT-FU, se sont améliorés sur le score ONLS par rapport au déclin deleur score ONLS dans l'étude PLEO-CMT (estimation / an4: - 0,24, IC 95%[-0,47 ; -0.01], p = 0,038).Résultats des deux études : PLEO-CMT et PLEO-CMT-FU incluant la périoded'interruptionLes patients sous doses D1 ou D2 pendant les études PLEO-CMT et PLEO-CMT-FUsont en moyenne restés stables ou se sont améliorés sur le score ONLS à lafin de l'étude PLEO-CMT-FU par rapport au début de l'étude PLEO-CMT. Cettevariation du score ONLS a été observée sur une durée d'environ 25 moisd'essai malgré une moyenne de 5 mois d'interruption de traitement (voir legraphique en annexe). Les principales données révèlent :· Les patients de la cohorte D2-D2 (n=69) ont eu, en moyenne, une durée detraitement plus courte (9,5 mois) pendant l'étude PLEO-CMT du fait del'arrêt du bras D2 suite au problème de formulation de la dose 2. Cespatients de la cohorte D2-D2 semblent ensuite rester stables sur l'ONLSpendant une interruption moyenne de traitement de 8 mois. Une tendance àl'amélioration a été observée à la reprise du traitement sur 8 mois enmoyenne (voir le graphique en annexe). La variation cumulée totale sur 25(MORE TO FOLLOW) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)mois d'étude clinique a montré une amélioration de -0,26 point sur lescore ONLS.· Les patients de la cohorte D1-D1 (n = 62) ont décliné de +0,14 point surle score ONLS (SE = 0,06) pendant une interruption moyenne de 2 mois et sesont améliorés de -0,12 point sur le score ONLS (SE = 0,08) à la reprisedu traitement.Cette étude d'extension a été conduite en ouvert et doit donc êtreinterprétée avec précaution. Cependant, ces résultats préliminaires tendentà soutenir l'effet bénéfique potentiel à long terme du PXT3003 chez lespatients CMT1A.Pharnext prévoit de maintenir sous traitement les patients actuellementinclus dans l'étude d'extension de Phase 3 jusqu'à la commercialisation duPXT3003.Pharnext prévoit de communiquer une analyse plus détaillée au cours dupremier semestre 2020.Mise à jour réglementaireEn août 2019, la FDA a demandé à Pharnext de mener une étude de Phase 3supplémentaire pour évaluer le PXT3003 dans la CMT1A. Cette demande a étémotivée par le nombre important de données manquantes causé par le problèmede formulation rencontré dans l'étude de Phase 3 PLEO-CMT. La Sociétéenvisage un accord avec la FDA sur le protocole de cette deuxième étude dePhase 3 au cours du premier semestre 2020. Pharnext prévoit égalementd'utiliser les données de l'étude de Phase 3 supplémentaire pour appuyer sademande d'autorisation de mise sur le marché en Europe et par conséquentd'aligner les plans réglementaires européen et américain.Conférence téléphoniquePharnext tiendra aujourd'hui une conférence téléphonique en direct à 22h30CET (16h30 ET), en anglais, pour présenter les données. Vous pouvez accéderà cette conférence téléphonique en composant le 0170807153 (France), le866-417-2001 (??tats-Unis) ou le 409-217-8230 (international) avec le code deconférence : 9786868. Cette conférence téléphonique accompagnée d'uneprésentation sera retransmise sur le site internet de Pharnext à l'adressewww.pharnext.com/fr/investisseurs-fr/presentation [1]. Elle sera disponibleenviron deux heures après la conférence téléphonique.Pharnext tiendra également une conférence téléphonique en français le mardi7 janvier à 10h00 CET (4h00 ET). Vous pouvez accéder à cette conférencetéléphonique en composant le 0176772819 (France) ou le 800-497-0398(??tats-Unis) avec le code de conférence : 9069392.?? propos de PHARNEXTPharnext est une société biopharmaceutique à un stade clinique avancé, quidéveloppe de nouvelles thérapies pour les maladies neurodégénérativesorphelines et communes actuellement sans solution thérapeutiquesatisfaisante. Pharnext possède deux produits en développement clinique.SYNGILITY(R), dénomination du PXT3003 acceptée par l'Agence européenne desmédicaments, a terminé un essai de Phase 3 international pivot avec despremiers résultats positifs dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type1A et bénéficie du statut de médicament orphelin en Europe et auxEtats-Unis. Le PXT864 a obtenu des résultats de Phase 2 encourageants dansla maladie d'Alzheimer. Pharnext est le pionnier d'un nouveau paradigme dedécouverte de médicaments basé sur les Big data génomiques et l'intelligenceartificielle : PLEOTHERAPY(TM). Pharnext identifie et développe descombinaisons synergiques de médicaments appelées PLEODRUG(TM). La société aété fondée par des scientifiques et entrepreneurs de renom, notamment leprofesseur Daniel Cohen, un pionnier de la génomique moderne, et estsoutenue par une équipe scientifique de classe mondiale. Plus d'informationsur www.pharnext.com [2]Pharnext est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (code ISIN :FR0011191287).AvertissementLe présent communiqué répond à l'obligation d'information permanente dePharnext. Il contient des déclarations prospectives relatives à Pharnext età ses activités, y compris ses perspectives. Pharnext estime que cesdéclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables.Cependant, des déclarations prospectives ne constituent pas des garantiesd'une performance future, étant donné qu'elles portent sur des événementsfuturs et dépendent de circonstances qui pourraient ou non se réaliser dansle futur, et de divers risques et incertitudes, dont ceux décrits dans ledocument de base de Pharnext qui a été enregistré auprès de l'Autorité desmarchés financiers (AMF) le 2 juin 2016 sous le numéro I.16-050 ainsi quedans ses rapports de gestion annuels et communiqués de presse, disponiblessur le site internet de la Société (www.pharnext.com), et de l'évolution dela conjoncture économique, des marches financiers et des marchés surlesquels Pharnext est présente. Les déclarations prospectives figurant dansle présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus dePharnext ou que Pharnext ne considère pas comme significatifs à cette date.La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce queles résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations dePharnext diffèrent significativement des résultats, conditions financières,performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives.Pharnext décline toute responsabilité quant à la mise à jour de cesdéclarations prospectives.Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent niune offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordred'achat ou de souscription des actions ou de titres financiers de Pharnextdans un quelconque pays.ContactsPharnextDaniel CohenDirecteur Généralcontact@pharnext.com+33 (0)1 41 09 22 30Communication Relations Investisseurs Relations InvestisseursFinancière (U.S.) (Europe)(France)Stern Investor MC Services AGActifin Relations, Inc.Anne HenneckeStéphane Ruiz Jane Urheimanne.hennecke@mc-services.eusruiz@actifin.fr jane.urheim@sternir.com+49 211 529252 22+33 (0)1 56 88 +1 212 362 120011 15Relations Presse(Europe)UlysseCommunicationBruno Arabianbarabian[3]@ulysse-communication.com+33 (0)1 81 7096 30[1] Analyse post-hoc[2] Dans un essai clinique conduit en ouvert, les participants à l'étude etles investigateurs connaissent quel traitement est administré au patient.Les essais en ouvert peuvent être utilisés pour comparer des traitements ourecueillir des données supplémentaires sur les effets à long terme dans lapopulation visée. Les patients qui ont terminé l'essai clinique de Phase 3PLEO-CMT étaient éligibles à poursuivre dans l'étude d'extension en ouvertPLEO-CMT-FU dans laquelle ils ont tous reçu le traitement actif sur cettepériode d'extension.[3]187 patients inclus, cependant 2 patients ont été exclus de l'analysepour circonstances exceptionnelles considérées non reliées au traitement.[4] Une estimation négative de la variation du score ONLS signifie uneamélioration cliniqueFichier PDF dépôt réglementaireTitre du document : CP_PXT3003_Etude_extension_6jan_2020Document : http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=SAEQJJNLFG [4]947463 06-Jan-2020 CET/CEST1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=8d56584702e75d22255415e247261263&application_id=947463&site_id=vwd&application_name=news2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=17d7eeaeab80c33fe70ecc5ba973abc0&application_id=947463&site_id=vwd&application_name=news3: mailto:pharnext@alizerp.com4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=b0da4b46cd3a526f988177f878ca93fe&application_id=947463&site_id=vwd&application_name=news(END) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)