Politik will Wissenstransfer in die Wirtschaft verbessern

17.01.2020 - 10:44 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

04:44

09:44

BERLIN (Dow Jones)Unternehmen sollen bei der Umsetzung von Forschungsergebnissen und der Setzung von Marktstandards stärker unterstützt werden. Dazu führt das Bundeswirtschaftsministerium nach eigenen Angaben einen Dialogprozess mit Forschern und Unternehmern durch. "Für die innovative deutsche Wirtschaft ist es von großer Bedeutung, international Normen und Standards mit zu setzen", sagte der Parlamentarische Staatssekretär des Ministeriums, Christian Hirte, in Berlin. "Mit der Transferinitiative kümmern wir uns um die konkreten Hemmnisse beim Transfer, die Unternehmen auf dem Weg von der Idee in den Markt überwinden müssen."Union und SPD hatten bereits im Koalitionsvertrag versprochen, die Unternehmen hier besser zu unterstützen. Das Wirtschaftsministerium erklärte, die Förderprogramme für den innovativen Mittelstand "Von der Idee zum Markterfolg" sollen dazu kontinuierlich überprüft, ausgebaut und weiter verbessert werden. Jüngst sei auch das Förderprogramm WIPANO um einen neuen Förderschwerpunkt Unternehmen ergänzt worden. Der Förderzeitraum ist von 2020 bis 2023.Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.comDJG/pso/apoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 17, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.