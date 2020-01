press1 / Neue Chartanalyse Seminare der BB ASCON bilden Analysen als Geschäftsprozesse ab

20.01.2020 - 12:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Dow Jones hat von press1 eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.Neue Chartanalyse Seminare der BB ASCON bilden Analysen alsGeschäftsprozesse ab(press1) - 20. Januar 2020 - Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbHermöglicht dem Kapitalmarktteilnehmer die Chartanalyse alsGeschäftsprozess zu etablieren. Im Rahmen der Chartanalyse Module M1-M3bilden Fachseminare der BB ASCON durchgängige Analysen ab und ermöglichenoptimale Arbeitsabläufe durch eine 360-Grad-Perspektive auf dasMarktgeschehen. Die BB ASCON Chartanalyse Seminarmodule M1-M3 sind absofort verfügbar und freigegeben.Kapitalmarktanleger stehen heute mehr denn je unter dem Druck, ihreAnalysen mit zahlreichen Schwerpunktthemen abzugleichen und anBegleitaspekten auszurichten. Neben ökologischen Themen begleiten auchtechnische sowie ethische oder soziale Ausrichtungen häufiger denumfassenden Geschäftsprozess einer profunden und professionellenKursanalyse. Die BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH hat das zum Anlassgenommen, neue Chartanalyse Module in einem Fachseminar zu integrieren.Mithilfe definierbarer Grundlagen, klarer Auswahlregeln undnachgeschalteter Übungen kann jedes Schwerpunktthema mittelfristigvereinfacht und auf Performance ausgerichtet werden.Die Kapitalmarktpraxis in den Griff bekommenWie schaffen es Kapitalanleger, Aktieninvestoren und Trading-Begeistertefür die verfügbaren Asset-Klassen zeitnah valide und transparente Analysenaufzustellen? Wann und wie wirken sich Daten, Signalketten undInformationen auf das Kursgeschehen und auf den Geschäftsprozess derfundamentalen und strategischen Titelauswahl aus? ZahlreicheMarktteilnehmer sind hier verständlicherweise überfordert und verursachenvermeidbare Fehler, deren Kosten sie unmittelbar zu schultern haben. Dieneuen BB ASCON Chartanalyse Module M1-M3 bilden diese Tätigkeitsfelder abund ermöglichen eine transparente und objektiv vorgeprägte Analyse aufBasis eines Geschäftsprozesses.Strategische GeschäftsprozesseMithilfe der neuen BB ASCON Chartanalyse Fachseminare erzielenMarktteilnehmer, gleich ob Sie als Retail- oder UnternehmenskundeKapitalmarktgeschäfte ausüben, einen signifikant höheren Fokus auf denstrategisch ausgerichteten Geschäftsprozess. Sie lernen eine neueObjektivität mit einer willkommenen Klarheit zu verknüpfen und schaffeneine Basis für strategische Geschäftsprozesse in der professionellen Chart-und Kursanalyse."In den vergangenen zwölf Geschäftsjahren war es stets unser Ziel, einendurchgängigen Mehrwert für unsere Kunden, unsere Geschäftspartner undunseren Eigenhandel zu erreichen. Selbstverständlich stets unter demVorbehalt einer kalkulierbaren Risikoanalyse und einer strategischenVerwertung der Analysen. Wir konnten gemeinsam mit BB ASCON Kunden dieEntscheidungsfindung vereinfachen und zielgerichteter denn je schulen,trainieren und anwenden", erklärt Dipl.-Ing. Ralf Kröpke, Geschäftsführerder BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH. "Die neuen ChartanalyseFachseminar Module M1-M3 bilden die Basis für die Analyse der Asset-Klassen im Fokus eines etablierten Geschäftsprozesses."Informationen zu BB ASCONDie BB ASCON Kapitalmarkt Akademie GmbH, die BB ASCON e.K. und die BBASCON Liquiditätsmanagement GmbH mit Geschäftssitz in Heidelberg, Baden-Württemberg, unterstützen Kapitalmarktkunden ihre Geschäftsprozesse aufTransparenz und Profitabilität auszurichten. Seit 2008 arbeiten Kunden aussechzehn Nationen mit BB ASCON Softwarelösungen, Algorithmen sowie Aus-und Weiterbildungsdienstleistungen für nachhaltige Kapitalmarktgeschäfte.Weitere Informationen erhalten Sie unter: https://www.bb-ascon.de.BB ASCON MarkenschutzBB ASCON(R) und die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetrageneMarken der BB ASCON e.K. in Deutschland und anderen Ländern. Alle anderenMarken sind eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.(END) Dow Jones NewswiresJanuary 20, 2020ET (GMT)