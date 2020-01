PRESSEMITTEILUNG/MYNEWSDESK Rinder können nicht für menschengemachten Klimawandel verantwortlich sein (mit Bildern)

13.01.2020 - 09:30 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

03:30

08:30

Dow Jones hat von MyNewsDesk eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.(Mynewsdesk) Prof. Dr. Peer Ederer erklärt die wissenschaftliche Evidenz über die Zusammenhänge zwischen Klima und Milcherzeugung in einem VideoBerlin, 13.01.2020 In der öffentlichen Diskussion um den Klimawandel stehen insbesondere Rinder und Milchkühe im Verdacht, übermäßig zum Ausstoß von klimaschädlichen Gasen beizutragen. Dabei geht es insbesondere um Methan, das von Kühen ausgeschieden wird. Satellitenbilder der ESA zeigen jedoch: In Brasilien, einem Land mit einem besonders hohen Anteil an Rinderherden, ist die Methankonzentration in der Atmosphäre eher gering. Im stark industrialisierten China oder Erdgasförderland Russland dagegen, ist sie besonders hoch. Nach aktuellem Stand des Weltklimarates (IPCC) sind die Zusammenhänge aus dem System zwischen Luft, Boden, Gras und Tier noch nicht ausreichend bekannt. Eine zentrale Frage lautet daher: Tragen die heutigen Rinder und Milchkühe mehr zum Treibhauseffekt bei als die ähnlich großen Wildtierherden vor der industriellen Revolution? Und was würde ein Verzicht auf diese Art der Tierhaltung bedeuten? Peer Ederer untersucht verschiedene Aspekte dieser Frage und beleuchtet dabei auch die Bedeutung der domestizierten Rinderhaltung für die Ernährung und die Kultur der Menschen. Sein Fazit: Rinder und Milchkühe können kaum für einen menschengemachten Klimawandel verantwortlich sein. Es mache also weder aus klimapolitischen noch aus anderen Gründen heute Sinn, die tief im kulturellen Erbe verankerte Symbiose zwischen Rinderzucht und Gesellschaft in Frage zu stellen.Das Video wurde im Auftrag des Milchindustrie-Verbandes e.V. (MIV) erstellt. Der MIV möchte mit dem 14-minütigen Film und der eigens dafür aufgesetzten Website die aktuelle Diskussion zur Klimabilanz der Kuh versachlichen. Die Milchwirtschaft stellt sich ihrer Verantwortung, einen positiven Beitrag zum Klima und zur Aufklärung über die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Faktoren zu leisten. Und zwar nicht erst seitdem die Wirkung der Kühe auf den Klimawandel öffentlich thematisiert wird, sagt Eckhard Heuser, Hauptgeschäftsführer des MIV. Schon seit 2011 sensibilisiert der MIV seine Mitglieder für das Thema. Von zahlreichen Molkereien wurden bereits vierstellige Millionenbeträge investiert, um entlang der Wertschöpfungskette Energie einzusparen und den CO2-Ausstoß zu vermindern. Wir freuen uns über eine lebhafte Diskussion zu diesem Thema, so Eckhard Heuser weiter. Unser Verband sowie Professor Ederer stehen jederzeit zur Diskussion zur Verfügung.Den Film und weitere Infos finden Sie unter http://www.milchundklima.de. Fragen richten Sie bitte an die E-Mail-Adresse: klima@miv.de: mailto:klima@miv.de.Weitere Informationen rund um Milch finden Sie unter:milchindustrie.de: https://milchindustrie.de/ | meine-milch.de: https://www.meine-milch.de/ | milch-im-blut.de: https://milch-im-blut.de/Diese Pressemitteilung: http://www.mynewsdesk.com/de/milchindustrie-verband-e-v/pressreleases /rinder-koennen-nicht-fuer-menschengemachten-klimawandel-verantwortli ch-sein-2959836 wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im Milchindustrie-Verband e.V.: http://www.mynewsdesk.com/de/milchindustrie-verband-e-vPressekontaktDr. Björn BörgermannMilchindustrie-Verband e.V. Jägerstraße 51 10117 BerlinEMail: boergermann@milchindustrie.de Telefon: +49 30 4030445-30Milchindustrie-Verband e.V.Der Milchindustrie-Verband e.V. (MIV) repräsentiert etwa 80 leistungsstarke, mittelständische Unternehmen der deutschen Milch- und Molkereiwirtschaft. Mit rund 26 Milliarden Euro Jahresumsatz ist die Milchindustrie der größte Bereich der deutschen Ernährungsbranche.Dies ist eine über Mynewsdesk verbreitete Pressemitteilung. Für den Inhalt ist ausschließlich das herausgebende Unternehmen verantwortlich.)END) Dow Jones NewswiresJanuary 13, 2020ET (GMT)