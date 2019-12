PRESSESPIEGEL/Unternehmen

30.12.2019 - 06:18 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.DEUTSCHE POST - Postkunden haben immer wieder Grund, sich zu ärgern. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) will nun dafür sorgen, dass ihre Beschwerden besser gehört und bearbeitet werden. Anfang 2020 will er seinen Referentenentwurf für eine Reform des gut 20 Jahre alten Postgesetzes vorlegen. Die Eckpunkte dafür hatte Altmaier schon im Sommer erarbeitet, nun ist er offenbar auf der Zielgeraden. Ein zentrales Element der Novelle: der Verbraucherschutz. Steigende Beschwerdezahlen zeigten den Handlungsbedarf, so das Ministerium. Im Zentrum soll die Bundesnetzagentur stehen, die hierzulande die Märkte für Energie, Telekommunikation, Bahn und Post reguliert. Sie soll eine starke Rolle als Verbraucherschutzbehörde im Postbereich bekommen und unter anderem Vorgaben machen können, wie die Beschwerdeverfahren der Postdienstleister auszusehen haben. Ziel seien "effektivere und kundenfreundlichere Beschwerdeverfahren"; möglichst viele Beschwerden sollten künftig unmittelbar zwischen Kunden und Dienstleistern geklärt werden. Zudem sollen die Empfänger von Postsendungen ein eigenes Recht bekommen, Nachverfolgungsanträge zu stellen. Verstößt ein Postdienst gegen Qualitätsvorgaben, sollen Bußgelder verhängt werden können. (SZ S. 15)DEUTSCHE BAHN - Geschäftsreisende stellen die Mehrheit auf Inlandsflügen. Eine Studie hat nun untersucht, was die Deutsche Bahn bieten muss, um für Geschäftsreisende attraktiver zu werden. So sei der Preis ein wichtiges Kriterium, um sie zum Umstieg auf die Bahn zu bewegen, aber nicht das einzige. Eine kürzere Fahrzeit habe sogar eine größere Wirkung. (FAZ S. 19)VOLKSWAGEN - Für seine neue Software-Einheit will Volkswagen im kommenden Jahr 2.500 Experten einstellen. Zusätzlich bilde VW Hunderte von Software-Entwicklern selbst aus, teilte der Autobauer mit. Ab Anfang 2020 will VW, wie angekündigt, die Kompetenzen in der Fahrzeug-IT zusammenführen und mittelfristig deutlich aufstocken. Bis 2025 sollen es inklusive externer Einstellungen, Firmenübernahmen und Fachleute aus den Konzernmarken mehr als 10.000 IT-Experten werden. Sie sollen die Zuständigkeiten für Fahrzeug-Software bündeln, am Ende auch in einer eigenen Marke. Benötigt werden die Experten, um die Elektromobilität, Vernetzung und Digitalisierung künftiger Fahrzeuggenerationen zu entwickeln. (Welt S. 9)- Alle Angaben ohne Gewähr.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/pi/cbrEND) Dow Jones NewswiresDecember 30, 2019ET (GMT)Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.