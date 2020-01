PRESSESPIEGEL/Unternehmen

06.01.2020 - 06:28 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.DEUTSCHE BANK - Die Deutsche Bank hat von der Bankenaufsicht grünes Licht für ihren Vorstandsumbau bekommen. Amerikachefin Christiana Riley und Technologiechef Bernd Leukert sind zum 1. Januar offiziell in den Vorstand des Frankfurter Instituts eingezogen, wie ein Sprecher bestätigte. Beide Manager haben die erforderliche Genehmigung der Bankenaufsicht erhalten. Außerdem wird Stefan Simon, der seit August 2019 als Chief Administrative Officer für die Rechtsabteilung und die Beziehungen zu den Aufsehern verantwortlich ist, zum 1. August in den Vorstand einziehen. Der Jurist war zuvor Aufsichtsrat des Instituts. (Handelsblatt S. 30)VOLKSWAGEN - Der Automobilkonzern Volkswagen kalkuliert mit einer weiter stark steigenden Nachfrage nach sportlichen Geländewagen (SUV). Neue Elektromodelle sollen dabei Umweltschützer befrieden. Wie aus einer Konzernpräsentation hervorgeht, soll der SUV-Anteil an allen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2025 weltweit bei mehr als 50 Prozent liegen, gegenüber 30 Prozent im Jahr 2019. (Handelsblatt S. 14)APPLE - Der Ex-Chef des US-Kabelsenders HBO, Richard Piepler, geht als Produzent zu Apples Streamingdienst Apple TV+. (Handelsblatt S. 46)- Alle Angaben ohne Gewähr.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/pi/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.