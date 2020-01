PRESSESPIEGEL/Unternehmen

07.01.2020 - 06:13 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.HUAWEI - China droht per Interview. Wenn die Bundesregierung Huawei-Technik beim Mobilfunkausbau ausschließe, bekäme Deutschlands Wirtschaft Probleme. In Berlin wachsen die Sicherheitsbedenken. Im Moment herrscht ein Patt zwischen Gegnern und Befürwortern. Eine Gruppe von Bundestagsabgeordneten, die Huawei komplett draußen halten wollen, hat sich bisher nicht durchsetzen können. Andererseits ist auch Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihrem Ansatz gescheitert, das Ganze zu einer Frage von technischen Überprüfungen und Prüfsiegeln durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zu degradieren. (SZ S. 15)PAYDIREKT - Zwölf private Banken sind als Investoren bei Paydirekt ausgestiegen, bestätigte der deutsche Online-Bezahldienst auf Nachfrage von Bloomberg. Die Deutsche Bank und die Commerzbank hätten die Beteiligungen dieser Institute, die sich auf insgesamt rund 11 Prozent beliefen, zu gleichen Teilen übernommen. (FAZ S. 18)PARAGON - Der Marktneuling Paragon mischt den Versand von Dokumenten in Deutschland auf. Der Deutschen Post erwächst zusätzliche Konkurrenz. (FAZ S. 21)SINOCHEM - Die chinesischen Chemiekonzerne Sinochem und Chemchina wollen ihre Agrochemie-Aktivitäten in einer Holding bündeln und damit Branchenführer Bayer überrunden. Die neu formierte Syngenta Group wird laut den Unternehmen rund 48.000 Mitarbeiter beschäftigen und rund 23 Milliarden Dollar Umsatz erzielen. (Handelsblatt S. 18)