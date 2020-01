PRESSESPIEGEL/Unternehmen

16.01.2020 - 06:31 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 2 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

00:31

05:31

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.HUAWEI - Bundeskanzlerin Angela Merkel erhebt den Streit um Huawei zur Chefsache: Für Donnerstag hat das Bundeskanzleramt führende Bundestagsabgeordnete der Union in die Regierungszentrale geladen. Wie das Handelsblatt aus Parlamentskreisen erfuhr, will auch die Kanzlerin an der Sitzung teilnehmen. Es gilt die Frage zu klären, ob umstrittene chinesische Technologiekonzerne wie Huawei und ZTE Komponenten für das deutsche Mobilnetz der fünften Generation (5G) liefern können. Merkel lehnt einen Ausschluss einzelner Unternehmen ab, registriert aber, dass sich im Parlament starker Widerstand gegen ihre Politik formiert hat. (Handelsblatt S. 8/Welt S. 15)THYSSEN/RAG - Die Essener RAG-Stiftung steigt in das Bieterrennen um die Aufzugssparte von Thyssenkrupp ein. Wie die Westdeutsche Allgemeine Zeitung unter Berufung auf informierte Kreise berichtet, beteiligt sich die Stiftung mit weiteren Investoren an einem Bieterkonsortium, das von den Finanzinvestoren Advent und Cinven geführt werde. Am Mittwoch stand eine Sitzung des Thyssenkrupp-Aufsichtsrats an. Dabei sollte auch ein möglicher Verkauf der Aufzugssparte thematisiert werden. Bei der RAG-Stiftung war niemand zu erreichen. (Westdeutsche Allgemeine Zeitung)LUFTHANSA - Die Fluggesellschaft Lufthansa will mit dem Münchner Flughafen wachsen. Was wie eine Spitze gegen Frankfurt klingt, dient auch dem Ziel, Rivalen in Deutschland auf Abstand zu halten. (FAZ S. 21)- Alle Angaben ohne Gewähr.Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.comDJG/pi/mgoEND) Dow Jones NewswiresJanuary 16, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.