PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.ÖKOSTROM - Deutschland will den Klimaschutz forcieren. Das dafür nötige Maßnahmenpaket ist beschlossene Sache. Aber die geplante Reduktion des umweltschädlichen CO2 hat einen problematischen Nebeneffekt: Elektroautos, Wärmepumpen und auch die Anstrengungen der Industrie werden die Nachfrage nach Strom so drastisch nach oben treiben, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien gar nicht Schritt halten kann. Deutschland wird seine selbst gesteckten Ziele bei der Energiewende deshalb in den nächsten Jahrzehnten voraussichtlich nicht einhalten können, warnen Experten. (Handelsblatt S. 26)EU-AFRIKA-PAKT - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) fordert eine Neuausrichtung der Afrika-Politik der Europäischen Union. "Der europäische Green New Deal darf nicht nur nach innen gerichtet sein, sondern muss mit einem EU-Afrika-Pakt einen neuen Jahrhundertvertrag mit dem afrikanischen Kontinent begründen", sagte Müller. "Der jetzige Vertrag, der sogenannte Cotonou-Vertrag, läuft 2020 aus und deshalb müssen wir jetzt eine neue Qualität der Freundschaft und Partnerschaft mit Afrika beschließen." Als Grundlage sollte das Konzept des deutschen Marshallplans mit Afrika europäisiert werden: "Kernelemente müssen eine Energie- und Klimapartnerschaft, ein Compact gegen Hunger und Armut, ein Neuansatz für faire Handelsbeziehungen mit den afrikanischen Ländern und ein Abkommen über geregelte Migration sein." (Redaktionsnetzwerk Deutschland)SPIELBANKEN - Online-Glücksspiel ist in Deutschland bislang verboten. Das wird aber häufig umgangen. Jetzt fordern die Spielbanken mehr Rechte. (FAZ S. 18)BEAMTE - Beim öffentlichen Dienst fehlen laut Beamtenbund bereits jetzt mehr als 200.000 Beschäftigte. Die Lücke wird weiter wachsen, weil absehbar 1,5 Millionen Staatsdiener altersbedingt ausscheiden. (Handelsblatt S. 6)- Alle Angaben ohne Gewähr.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/pi/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 06, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.