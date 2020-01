PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

08.01.2020 - 06:29 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.BÖRSENGÄNGE - Für Aktionäre war 2019 ein hervorragendes Jahr: Das Aktienbarometer Dax stieg um 27,5 Prozent. Doch potenzielle Börsenneueinsteiger unter den Firmen ließen sich von der guten Stimmung nicht anstecken. Lediglich vier Unternehmen wagten sich aufs Parkett, darunter die Großemissionen der Lastwagentochter von VW, Traton, und des Softwareanbieters Teamviewer. Im neuen Jahr setzen Banker und Berater auf eine Belebung des Geschäfts. Einer der Gründe: Seit acht Wochen kommen die Anleger zurück und investieren in europäische Aktienfonds, wie Armin von Falkenhayn, Deutschlandchef der Bank of America, erklärt: "Die Investoren sind nicht mehr so pessimistisch für die Konjunktur in Europa gestimmt." Zu den Börsenkandidaten zählen in diesem Jahr milliardenschwere Sparten von Konzernen wie Siemens und Continental mit ihren Töchtern Siemens Energy und Vitesco. (Handelsblatt S. 30)LEBENSMITTELWARNUNGEN - Die Zahl der Lebensmittelwarnungen hat 2019 ein neues Rekordhoch erreicht. Insgesamt wurden 198 Lebensmittelprodukte beanstandet - 12 mehr als im Vorjahr. Dies geht aus aktuellen Jahreszahlen des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) für 2019 hervor. 2015 wurden nur in 100 Fällen Beanstandungen gemeldet. Die häufigste Ursache für die Warnungen waren mikrobiologische Kontaminationen - durch Keime, Viren oder Bakterien (73 Fälle). Auf Platz zwei der Gründe landen Fremdkörper, die bei der Produktion in die Produkte gelangten (63). (Funke Mediengruppe)IRAK - Bundesentwicklungsminister Gerd Müller will am zivilen Hilfsengagement Deutschlands im Irak trotz des Teilabzugs von Nato-Soldaten und der wachsenden Spannungen in der Golfregion im vollen Umfang festhalten. Deutschland habe ein großes Interesse an stabilen Verhältnissen im Irak, sagte der CSU-Politiker. "Wir sind nicht nur mit Soldaten, sondern auch mit zivilen Kräften in vielfacher Weise dort engagiert. Derzeit gibt es keine Veranlassung, die Arbeit unserer Entwicklungshelfer in den Flüchtlingscamps und im Wiederaufbau einzustellen", sagte der CSU-Minister. (Augsburger Allgemeine)KLIMASCHUTZ - Deutschland hat seine klimaschädlichen Emissionen im vorigen Jahr um mehr als 50 Millionen Tonnen senken können. Das ergibt eine Auswertung, die der Berliner Thinktank Agora Energiewende am Dienstag vorgelegt hat. Demnach sind vor allem bei der Stromerzeugung die Emissionen gesunken. Bei Gebäuden und im Verkehr dagegen stiegen sie erneut an. Die meisten Einsparungen brachten gedrosselte oder stillgelegte Kohlekraftwerke. Die Nutzung von Steinkohle ging um fast ein Drittel zurück, von der besonders klimaschädlichen Braunkohle wurden 22 Prozent weniger verbrannt. (SZ S. 1)WINDKRAFT - Angesichts guter Zahlen zur deutschen Klimabilanz warnt das Umweltbundesamt vor einem Einbruch bei der Windenergie. "Wir müssen dranbleiben, denn im Energiesektor droht der Windkraft die Luft auszugehen", sagte der neue Chef des Umweltbundesamtes, Dirk Messner. 2019 seien "viel zu wenige" neue Windräder errichtet worden. "Das wird das künftige Wachstum stark hemmen." (Süddeutsche Zeitung S. 1)BAUKOSTEN - Wer einen Handwerker oder eine Baufirma beauftragt, muss nicht nur oft wochenlang warten, sondern sich auch auf höhere Preisen einstellen. Die Baupreise werden in diesem und im nächsten Jahr erneut kräftig steigen. Damit rechnet das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in seiner neuen Prognose für die Bautätigkeit in Deutschland. Obwohl die Bauwirtschaft goldene Jahre erlebe, werde jedoch "weiter unter dem Bedarf gebaut", heißt es in der Studie, die vom Bundesbauministerium finanziert wird. (SZ S. 17)AUSWEISE - Wer auf dem Bürgeramt einen neuen Pass oder Personalausweis beantragen will, muss vorher Passfotos machen lassen. Entweder im Fotofachhandel oder im Automaten. Das wird nach den Plänen von Bundesinnenminister Horst Seehofer bald vorbei sein. Er plant ein neues Gesetz, wonach Passfotos nur noch vor Ort unter Aufsicht der Passbehörde aufgenommen werden dürfen. (FAZ S. 15)- Alle Angaben ohne Gewähr.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/pi/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 08, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.