PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.CHINA - Die chinesischen Direktinvestitionen sind im vergangenen Jahr in Europa um 40 Prozent und in Nordamerika um 27 Prozent eingebrochen. Mit zusammen 19 Milliarden Dollar lagen sie auf dem niedrigsten Niveau seit 2010. (Börsen-Zeitung S. 9)BREXIT - Drei Wochen vor dem Brexit hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen London davor gewarnt, auf dem Abschluss eines Handelsvertrags bis Ende 2020 zu beharren. Ohne eine Verlängerung der Übergangsphase sei es "im Grunde unmöglich", bis dahin alle Themen zu bearbeiten. (SZ S. 6/FAZ S. 6/Welt S. 8)IRAK - Nach den iranischen Angriffen auf US-Stützpunkte im Irak fordert der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, dass sich die Bundesregierung und ihre Wirtschaftsvertreter klar zum Westen und zu den USA bekennen. "Wir wollen die Deutschen auf unserer Seite haben - den Westen aus Überzeugung verteidigend", sagte Grenell auf dem 12. Welt-Wirtschaftsgipfel im Berliner Axel-Springer-Haus. Die USA seien sehr zufrieden mit der Reaktion der deutschen Regierung. "Berlin hat Teheran klar für die Eskalation der Lage und für terroristische Angriffe während der vergangenen Wochen verurteilt", sagte Grenell. (Welt S. 1)GESUNDHEITSVORSORGE - Im Wettbewerb um Fachkräfte entdecken Arbeitgeber zunehmend die Gesundheitsvorsorge als Mittel, um Beschäftigte an die Firma zu binden. Die Zahl der Unternehmen, die ihrer Belegschaft eine betriebliche Krankenzusatzversicherung anbieten, ist im vergangenen Jahr um ein Drittel gestiegen. (Handelsblatt S. 8)- Alle Angaben ohne Gewähr.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/pi/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 09, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.