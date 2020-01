PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

10.01.2020 - 06:21 | Quelle: Dow Jones Newsw... | Lesedauer etwa 3 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

00:21

05:21

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.AFRIKA - Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will die Handelsbeziehungen zwischen der EU und Afrika komplett neu gestalten. Während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft solle die EU einen Pakt mit der Afrikanischen Union (AU) schließen. "Das muss ein Jahrhundertvertrag werden", fordert Müller. "Die letzten zehn Jahre waren mit Blick auf die Handelsbeziehungen wirklich nicht befriedigend." Der Pakt sollte aus seiner Sicht vier Themenfelder umfassen: Er müsse erstens ein Pakt gegen Hunger und Armut sein. Zweitens müsse die EU ihren geplanten Green Deal auf Afrika ausweiten. Drittens müsse ein Abkommen über Sicherheit und Migration integriert werden. Viertens müsse der Pakt endlich faire Handelsbeziehungen fördern. (Handelsblatt S. 8)IRAN - Europa widersetzt sich der Forderung von US-Präsident Donald Trump, das Atomabkommen mit Iran aufzugeben. Das Nuklearabkommen sei "nicht perfekt", schaffe aber einen wichtigen Kanal für Verhandlungen, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel. In einem Telefonat habe er mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani darüber gesprochen, wie die EU eine stärkere Rolle in der Region spielen könne. Auch Politiker der Regierungskoalition in Berlin machten sich für den Erhalt des Abkommens stark. "Wir würden uns wünschen, dass es weiter erhalten bleibt", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich. Es sei "die beste Versicherung, dass der Iran nicht zu einer Atombombe greift", betonte er. (SZ S. 1)TÜRKEI - Die Bundesregierung und die Türkei verhandeln über ein Abkommen, das der Türkei die Gründung von Schulen in Deutschland ermöglichen soll. Das Abkommen soll den rechtlichen Rahmen für die Einrichtung von drei Schulen regeln - analog zu den drei deutschen Auslandsschulen in Ankara, Istanbul und Izmir. Als Standorte für die türkischen Schulen sind Berlin, Köln und Frankfurt am Main im Gespräch, wo jeweils viele türkische und türkeistämmige Menschen leben. Die Türkei - ebenso wie andere Staaten - darf nicht selbst als Schulträger in Erscheinung treten. Diese Rolle müssten private Vereine übernehmen. (SZ S. 1)WETTBEWERBSRECHT - Der CDU-Politiker und Wettbewerbsexperte Matthias Heider hat mehr Tempo bei der Novelle des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) angemahnt. "Markt und Wirtschaft warten auf dieses Gesetz", sagte Heider. Ziel der Novelle ist es, das GWB in das Digitalzeitalter zu überführen und Firmen wie Google, Apple, Facebook oder Amazon zu bändigen. "Die Internetriesen haben so viel Marktmacht, dass sie den Zugang zu Daten und zu Märkten kontrollieren", sagt Heider. "Das ist dem Wettbewerb abträglich." Seit Oktober hat das Bundeswirtschaftsministerium den Entwurf fertig. "Das Vorhaben sollte in der Koalition Priorität genießen", verlangte Heider. (Börsen-Zeitung S. 5)KRANKENHÄUSER - Die Pläne von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zur Reform der deutschen Notfallversorgung stoßen in den Krankenhäusern auf heftige Ablehnung. Der Referentenentwurf sei ein "Affront für die deutschen Krankenhäuser", teilte die Deutsche Krankenhausgesellschaft DKG mit. Bisher hätten die Krankenhäuser einen zentralen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Notfallversorgung geleistet, doch werde dieser nun "den Interessen von Kassen und Kassenärzlichen Vereinigungen" preisgegeben. (FAZ S. 15)ELEKTROAUTOS - Die Zahl der Ladepunkte für E-Autos steigt in Deutschland immer schneller an. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft gibt es circa 24.000 öffentliche und teilöffentliche Ladepunkte, die im Ladesäulenregister des Verbands erfasst sind. Das sind 8.000 mehr als im Vorjahr. (SZ S. 21)INFRASTRUKTUR - Deutschland hinkt im Infrastrukturausbau hinterher. Zwei Gesetzesvorhaben sollen das nun ändern. Ein höheres Tempo sei auch wichtig, weil das Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung umfangreiche Maßnahmen zur Verlagerung des Verkehrs auf umweltfreundliche Verkehrsträger vorsieht, heißt es in der Begründung der Gesetze aus dem hause von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer. (FAZ S. 15)- Alle Angaben ohne Gewähr.Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.comDJG/pi/jheEND) Dow Jones NewswiresJanuary 10, 2020ET (GMT)Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.