Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Altpapiersammlungen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Altpapiersammlungen:"Ob es gelingt, den Bürgern zu vermitteln, dass sie ihre alten Zeitungen getrennt von Pappen und beschichteten Papieren sammeln sollen, ist zwar offen. Aber versuchen könnte man es ja mal. Zudem bleibt es den Vereinen unbenommen, sich nach anderen, gewinnbringenderen Wertstoffen umzusehen. So sind die Preise für Altmetall derzeit hoch. Und auch in gebrauchten Elektrogeräten stecken wertvolle Rohstoffe. Zu sammeln gäbe es also genug."/al/DP/heQuelle: dpa-AFX