Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Weihnachten 2019

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Weihnachten 2019: "Die Krankheiten dieser Tage heißen: Notorische Skepsis, rasches Negativurteil, Nabelschau und mangelnder Respekt vor dem Anderen. Wo immer wir diesen Attitüden begegnen, lähmen sie die Prozesse. Weihnachten ist das Fest der Versöhnung. Auch in der Klimadebatte brauchen wir dringend Schulterschlüsse. Nach dem wichtigen Wachrütteln der Protestbewegungen sind Konfrontationen alleine nun kein Mittel mehr. Jeder Green Deal kann nur gelingen, wenn Wirtschaft und Technologie dafür gewonnen werden, und wenn Klimaschutz echten Machbarkeiten folgt. Sicher: Madrid brachte Enttäuschung, weil es erneut Verweigerungsgeist aufzeigte. Das neugeschnürte deutsche Klimapaket aber ist nicht so schlecht, wie es seine Kritiker machen. Es ist Resultat eines Umdenkens - auf noch langer Wegstrecke. Und so lässt Weihnachten wieder hoffen: Die Dinge bewegen sich. Wenn auch nicht so schnell, wie es sich manche zum Fest wünschen."/yyzz/DP/he Quelle: dpa-AFX