Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Wirtschaftslage/Deutschland

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Wirtschaftslage/Deutschland:"Mit dem Maschinenbau und der Autoindustrie stecken zwei wichtige Branchen in der Krise. In Baden-Württemberg, wo beide besonders stark vertreten sind, macht sich das umso stärker bemerkbar. Im Aufschwung geht es deswegen stärker nach oben als im Rest der Republik, im Abschwung geht es stärker nach unten als in Regionen, in denen die Industrie keine derart dominierende Rolle spielt. Man kann sich nur wundern, dass Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit nicht stärker gestiegen sind. (.) Man kann nur hoffen, dass die Firmen ihre Stammbelegschaften halten."