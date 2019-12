Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Debatte um Flüchtlingskinder

24.12.2019 - 05:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Debatte um Flüchtlingskinder: "'Holt als Erstes die Kinder raus', verlangte Robert Habeck am Wochenende, und wer mochte dem Grünen-Vorsitzenden da ernsthaft widersprechen, da den meisten von uns spontan das weihnachtliche "Ihr Kinderlein kommet' in den Sinn kam? Keine Frage, in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Ägäis-Inseln ist die Lage dramatisch. Deshalb spricht scheinbar nichts gegen eine humanitäre Rettungsaktion wenigstens für die Mädchen und Jungen. Außer eben, dass diese wohl ein Symbol bliebe, das wenig bis nichts an der verfahrenen Gesamtsituation änderte. (...) Es helfen nicht moralische Appelle, sondern allenfalls eine nachhaltig verantwortungsvollere Politik über alle Lager und Allianzen hinweg. Ohne Menschlichkeit und Mitgefühl wird auch die aber nicht auskommen."/yyzz/DP/he