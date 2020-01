Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu SPD / Bodenwert-Steuer

06.01.2020 - 05:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu SPD / Bodenwert-Steuer: "Es wird sich bestimmt jemand finden, der das für einen unzulässigen Eingriff in Eigentumsrechte hält: pfui, Sozialismus! Dabei geht es nur darum, die schlimmsten Folgen eines kaum gezügelten Kapitalismus abzumildern. Wenn ein Aspekt grundsätzliche Kritik verdient, dann dieser: Steuern und Mietendeckel können nicht rückgängig machen, was früher angerichtet wurde, auch unter Mitwirkung der SPD. Millionen Sozialwohnungen wurden privatisiert, also den Marktkräften überlassen, die die SPD-Vorsitzenden jetzt bändigen wollen. Ähnlich sieht es mit freien Flächen aus, die oft einfach meistbietend zu Geld gemacht wurden. Es ist gut, wenn Esken und Walter-Borjans die Auswüchse der Spekulation bekämpfen wollen. An die Wurzel - die privatkapitalistische Verfügung über das Gemeingut Boden - reichen ihre Ideen noch nicht."/ra/DP/he Quelle: dpa-AFX