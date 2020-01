Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu China/Kenneth Roth

14.01.2020 - 05:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu China/Kenneth Roth:"Das große China zeigt sich ganz klein. In keinem anderen Land gibt es eine so große Bevölkerung - und zugleich eine so große Furcht der Regierenden vor den Regierten. Was ist los in Peking? Hat man die jüngsten Vibrationen in Hongkong und Taiwan nicht verkraftet? Warum um alles in der Welt war es der mächtigen Regierung eines Milliardenvolks so wichtig, soeben einen einzelnen älteren Herrn aus den USA an der Einreise nach Hongkong zu hindern, Kenneth Roth, 64, Chef der internationalen Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch? Einen solchen Mann auszusperren ist nicht nur ein Fehler, nicht nur eine Provokation. Es ist eine Schande."/zz/DP/heQuelle: dpa-AFX