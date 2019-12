Pressestimme: 'Hannoversche Allgemeine Zeitung' zu Jahreswechsel

31.12.2019 - 05:35 | Quelle: dpa-AFX | Lesedauer etwa 1 min. | Text vorlesen Stop Pause Fortsetzen

HANNOVER (dpa-AFX) - "Hannoversche Allgemeine Zeitung" zu Jahreswechsel: "Tanzen wir wieder auf dem Vulkan? Wiederholt sich die Geschichte? Vieles ist heute anders. Noch, sagen Historiker, ist vor allem die gesellschaftliche Kluft zwischen Habenden und Nichthabenden nicht so groß wie vor 100 Jahren. Und: Die Konfliktforschung sieht es als Erfolg, wenn die Probleme zumindest erkannt sind. Die Herausforderung wird nun sein, die anstehenden Diskurse ehrlich zu führen. Dazu gehört, dass der Einzelne sich wieder mehr für die Gesellschaft engagiert, statt nur über "die da oben" zu schimpfen. Vielleicht ist es ja gar nicht so schwer, weniger Fleisch zu essen. Oder vom Auto auf die Bahn umzusteigen. Oder respektvoller mit Andersdenkenden zu diskutieren. In jeder Veränderung liegt eine Chance, in jedem neuen Anfang etwas Gutes."/ra/DP/he Quelle: dpa-AFX