Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Sprachtests in Kitas

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Sprachtests in Kitas:"Man kann Bundesbildungsministerin Anja Karliczek nicht widersprechen, wenn sie sich für Sprachtests bereits im Kindergartenalter ausspricht. Doch solche Tests gibt es schon fast überall in Deutschland. Sie müssten nur besser wirken. Wichtig wäre vor allem, dass die Sprachprüfungen zu bundesweit vergleichbaren Ergebnissen führen. Dann wäre klar ersichtlich, in welchen Regionen und Bevölkerungsgruppen die größten Defizite bestehen, und Pädagogen könnten gezielter geeignete Lernmethoden entwickeln."